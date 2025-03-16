إيلاف من باريس: يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قيادة حملة ترويجية لإقناع دول الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن شراء المعدات الدفاعية الأميركية وشراء المعدات الفرنسية والأوروبية بدلا من ذلك.

وقال ماكرون، الذي يدعو منذ سنوات إلى توجيه الإنفاق الدفاعي نحو منتجات الاتحاد الأوروبي، إنه يريد إقناع الدول الأوروبية الأخرى التي "تشتري المنتجات الأميركية" حاليا بالتحول إلى الخيارات المحلية.

وأكد ماكرون في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية بما في ذلك نيس ماتان ولو باريزيان يوم السبت "أن هدفه هو الذهاب وإقناع الدول الأوروبية التي اعتادت على شراء المنتجات الأميركية" .

وأضاف : "يجب أن يُعرض على من يشترون باتريوت الجيل الجديد من صواريخ سامب/تي الفرنسية الإيطالية. وعلى من يشترون إف-35 أن يُعرض عليهم رافال. هذه هي الطريقة لزيادة معدل الإنتاج" .

وتأتي تعليقات ماكرون في الوقت الذي أصبح فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون يعتمدون على الأسلحة الأميركية أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا الشهر، أكدت هولندا وبلجيكا أنهما ستواصلان شراء طائرات إف-35 المقاتلة الأميركية الصنع، في حين تتردد البرتغال في استبدال طائراتها المقاتلة الأميركية الصنع من طراز إف-16 بطائرات إف-35 الأكثر حداثة بسبب "الموقف الأخير للولايات المتحدة، في سياق حلف شمال الأطلسي".

وقال ماكرون إنه طلب من شركات الدفاع الفرنسية تقليص البيروقراطية وخفض التكاليف لتصبح خيارا أكثر جاذبية، حسبما ذكرت صحيفة نيس ماتان.

أوضح الرئيس الفرنسي أيضًا طبيعة النشر المحتمل لقوات أوروبية لمساعدة أوكرانيا. وقال إن الهدف هو "نشر بضعة آلاف من الجنود من كل دولة، في نقاط رئيسية، لتنفيذ برامج تدريبية" و"إظهار دعمنا على المدى الطويل".

وقال ماكرون إن الشروط التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا "غير مقبولة".

وقال ماكرون "هذا يعني غزوا جزئيا لأوكرانيا وتجميدا للصراع، دون تقديم أي أمن أو ضمانات للمستقبل".

وأعلن ماكرون عن إصلاح ما يسمى "الخدمة الوطنية العالمية" خلال "الأسابيع المقبلة" - وهي خدمة تطوعية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا والتي تشمل الأنشطة الرياضية والتعليم المدني وفترة عمل في منظمة حكومية أو منظمة غير حكومية - "لتلبية احتياجات الأمة والأولويات التي حددناها". لكن الرئيس الفرنسي استبعد عودة الخدمة العسكرية الإلزامية.