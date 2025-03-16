إيلاف من لندن: حكمت محكمة أميركية بوجوب نشر ملفات هجرة الأمير هاري النجل الثاني للعاهل البريطاني بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وانتقل دوق وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسكس إلى الولايات المتحدة عام 2020 بعد انفصالهما العلني عن العائلة الملكية البريطانية. وبعد فترة قصيرة قضاها في كندا، انتقلا للإقامة في كاليفورنيا.

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية فقد أمر القاضي كارل نيكولز بنشر الوثائق المتعلقة بطلب دوق ساسكس للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار طلب حرية المعلومات (FOI) الجاري.

وكانت مؤسسة التراث الأميركية، وهي مؤسسة فكرية محافظة، بتقدمت بطلب حرية المعلومات، مدعيةً أن الأمير البريطاني ربما يكون قد أخفى تعاطيه للمخدرات في الماضي، وأن ذلك كان ينبغي أن يمنعه من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وأمر القاضي نيكولز وزارة الأمن الداخلي الأميركية بنشر نسخة منقحة من الوثائق في موعد أقصاه يوم الثلاثاء، وفقًا لملفات المحكمة المؤرخة في 15 مارس.

ومع ذلك، في سبتمبر 2024، صرّح القاضي نفسه سابقًا بأن الجمهور لم يكن لديه اهتمام كبير بالكشف عن سجلات هجرة هاري، لكن مؤسسة التراث أرادت تغيير الحكم.

تعاطي المخدرات

وتساءلت مؤسسة التراث عن سبب السماح لهاري بدخول الولايات المتحدة في عام 2020 بعد أن أشار الأمير إلى تعاطي الكوكايين والماريجوانا والفطر المخدر في كتابه "احتياط Spare".

وفي مذكراته، قال هاري إن الكوكايين "لم يُحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لي"، مضيفًا: "الماريجوانا مختلفة، لقد ساعدتني بالفعل".

وأضافت المؤسسة أيضًا أن الإجابات المتعلقة بتعاطيه السابق للمخدرات في طلب التأشيرة قد تثير تساؤلات حول نزاهة الحكومة الأمريكية.

ورغم رفض طلب حرية المعلومات السابق، وافق محامو وزارة الأمن الداخلي في فبراير على إصدار نسخ مُحرّرة من النماذج.

,كتب محامي الدائرة، جون باردو، في ملف قضائي: "على وجه التحديد، يقترح المدعى عليه حذف جميع المعلومات الواردة في هذه المواد التي من شأنها الكشف عن معلومات قررت المحكمة أنه يحق للمدعى عليه حجبها".

موقف ترامب

يذكر أنه في فبراير، استبعد الرئيس دونالد ترامب ترحيل هاري من الولايات المتحدة، قائلاً لصحيفة (نيويورك بوست): "سأتركه وشأنه". وأضاف: "لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته. إنها سيئة للغاية".

ولطالما انتقدت ميغان، دوقة ساسكس، السيد ترامب بشدة ووصفته بأنه "مثير للانقسام" و"كاره للنساء".

كما قال السيد ترامب، في مقابلة مع نايجل فاراج على قناة GB News في مارس من العام الماضي، إنه لا ينبغي أن يحظى هاري بمعاملة تفضيلية.

وقال: "لا. علينا أن نرى ما إذا كانوا يعرفون شيئًا عن المخدرات، وإذا كذب، فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراء المناسب".