إيلاف من لندن: هبّ الأمير البريطاني هاري النجل الثاني للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان للمشاركة في توزيع الطعام على النازحين من حرائق لوس أنجليس في منطقة باسادينا.

وأظهرت اللقطات المصورة دوقة ساسكس وهي ترتدي قبعة بيسبول زرقاء مكتوب عليها "LA" وهي تعانق وتواسي الأشخاص الذين فروا من منازلهم.

وشوهد الأمير هاري وزوجته وهما يعانقان ويتحدثان إلى السكان المتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجليس مع استمرار الحرائق في اجتياح المنطقة.

وكان دوق ودوقة ساسكس، زارا منطقة باسادينا يوم الجمعة، حيث التقيا برئيس بلدية المدينة فيكتور غوردو وعمال الطوارئ الذين يتصدون لحريق إيتون.

وطاول الحريق ما يقرب من 14000 فدان وأودى بحياة 11 شخصا، كما تسبب في إتلاف أو تدمير 4000 إلى 5000 مبنى. واسى هاري وميغان المتطوعين ووزعوا الطعام على النازحين.

عناق ومواساة

وأظهرت لقطات الدوقة مرتدية قبعة بيسبول زرقاء عليها شعار "لوس أنجليس"، والأمير يعانق ويواسي الأشخاص الذين فروا إلى مركز مؤتمرات باسادينا. كما شوهدا وهما يتحدثان إلى مؤسس مطعم وورلد سنترال كيتشن (WCK)، الشيف خوسيه أندريس.

وقال موقع مطعم وورلد سنترال كيتشن (WCK) على الإنترنت إن لديه مواقع مؤقتة في جميع أنحاء كاليفورنيا، بما في ذلك في مركز باسادينا المجتمعي، حيث يمكن للجمهور وطواقم الطوارئ الحصول على وجبات ساخنة مجانية في أعقاب حرائق الغابات.

كما تم تصوير ميغان وهي تتحدث إلى دوج جودوين، الذي دمر منزله في حرائق الغابات.

وقال السيد جوردو للصحفيين: "هذه هي زيارتهما الثانية اليوم. كنا هنا في وقت سابق اليوم وكانوا يقدمون الطعام، بشكل مجهول. لم يكن أحد يعلم أنهم يقدمون الطعام، وهم يرتدون أقنعة".

وأضاف: "لم يأتوا إلى هنا من أجل الدعاية. لقد جاءوا إلى هنا للعمل. كما ذهبنا لزيارة بعض العائلات في المنطقة المتضررة ورؤية بعض المناطق المتضررة عن كثب".

يذكر ان الأمير البريطاني وعائلته يعيشون في مونتيسيتو، بالقرب من سانتا باربرا، على بعد حوالي 90 ميلاً من لوس أنجليس.

تبرعات

وعلم أن الأمير هاري وزوجته تبرعا بالإمدادات، بما في ذلك الملابس ومستلزمات الأطفال، للأشخاص المتضررين من الكارثة. وأصدرا بيانًا يوم الخميس يحث الناس على مساعدة المتضررين من حرائق الغابات وفتح منازلهم لمن تم إجلاؤهم.

وقال البيان: "إذا كان على صديق أو أحد أفراد الأسرة أو حيوان أليف الإخلاء وتمكنت من توفير ملاذ آمن لهم في منزلك، فيرجى القيام بذلك،" كتب الزوجان على موقعهما الرسمي على الإنترنت".

وأضاف دوق ودوقة ساسكس: "تأكد من التحقق مع أي جيران معاقين أو مسنين لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة في الإخلاء".

وقالا: "لقد أصبح بعض العائلات والأشخاص بلا شيء. يرجى التفكير في التبرع بالملابس وألعاب الأطفال وغيرها من الضروريات. الصليب الأحمر الأمريكي موجود على الأرض لمساعدة المحتاجين".

وعلم يقال إن الأمير وزوجته دعوا أصدقاءهم المتضررين من حرائق الغابات للبقاء معهم.