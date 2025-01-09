أعلنت السلطات في لوس أنجليس أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حرائق غابات ضخمة اندلعت عند مشارف المدينة ولا تزال خارج السيطرة وتتمدّد بسرعة، محذّرة من أن هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

وقال روبرت لونا، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس، عبر إذاعة "كي إن إكس"، إنه "في وقت سابق من اليوم، أعلنّا عن سقوط قتيلين. للأسف، لقد ارتفع العدد إلى خمسة مع استمرارنا في التقدّم في هذه المنطقة".

وأضاف: "تذكّروا أن الوضع لا يزال متقلّباً للغاية، والحريق لم يتم احتواؤه على الإطلاق. أنا أصلّي حقّا كي لا نجد المزيد (من القتلى)، لكنني لا أعتقد أنّ الحال ستكون كذلك".

وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أجّجتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى وأرغمت أكثر من 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم.

بايدن يلغي آخر رحلة خارجية له قبل انتهاء ولايته

وألغى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، رحلة كان مقررا أن يقوم بها إلى إيطاليا، بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق المستعرة في محيط لوس أنجليس، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار في بيان، إنّ بايدن الذي توجّه إلى لوس أنجليس الأربعاء "قرّر إلغاء رحلته المقبلة إلى إيطاليا من أجل التركيز على إدارة كل نواحي الاستجابة الفيدرالية في الأيام المقبلة".

وأوضحت أن بايدن اتّخذ هذا القرار "بعد عودته هذا المساء من لوس أنجليس حيث التقى في وقت سابق اليوم بعناصر الشرطة والإطفاء وموظفي الطوارئ".

وكان مقرراً أن يسافر بايدن إلى إيطاليا من الخميس إلى الأحد، في ما كان يفترض أن يكون آخر رحلة خارجية له قبل انتهاء ولايته في 20 يناير/كانون الثاني.

"تهديد فوري للحياة"

Reuters أكثر من ألف مبنى بسبب حرائق اندلعت في لوس أنجلوس وحولها

وليل الأربعاء، أمرت السلطات سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود الشهيرة.

وقالت مديرية الإطفاء في لوس أنجليس: "تهديد فوري للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانوناً أمام العامّة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.

واندلع الحريق مساء الأربعاء في منطقة "هوليوود هيلز" الواقعة على بُعد بضع مئات من الأمتار فقط من جادة "هوليوود بوليفارد" الشهيرة.

نجوم هوليوود يخسرون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجليس

دُمر أكثر من 1000 مبنى بسبب ستة حرائق منفصلة اندلعت في لوس أنجليس وحولها، والتي تنتشر فيها قصور نجوم السينما.

وكان بعض أسوأ الدمار في منطقة باسيفيك باليساديس الخلابة، حيث انتقلت النيران التي ضربتها الرياح من عدة مئات من الأفدنة إلى أكثر من 15000 فدان منذ يوم الثلاثاء.

وفي الساعات القليلة الماضية، أشارت تقارير إلى أن الممثلين لايتون ميستر وآدم برودي، اللذين حضرا حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب قبل أيام قليلة، فقدا منزليهما.

وفي منشور على إنستغرام، شاركت الممثلة ريكي ليك أنها فقدت "منزل أحلامها". وكتبت: "لقد كان جنتنا على الأرض"، مضيفة أنها تحزن "مع كل أولئك الذين عانوا خلال هذا الحدث المروع".

وقالت باريس هيلتون إنها فقدت منزلها في ماليبو "حيث بنينا العديد من الذكريات الثمينة" مضيفة "قلبي وصلواتي مع كل أسرة تضررت من هذه الحرائق".