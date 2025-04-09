إيلاف من المغرب: أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة ميسور في وسط المغرب، الثلاثاء، حكماً بالسجن بحق طالب جامعي، على خلفية ترويجه لأخبار كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق باغتصاب 14 تلميذة في بلدة كيكو. وحكم القضاء المغربي، ابتدائياً، على الشاب بالسجن لـ4 أشهر وبغرامة مالية قدرها 200 دولار أميركي.

وتمت ملاحقة الشاب قضائياً بموجب الفصل 447 من القانون الجنائي، وذلك بتهمة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص. وجاء اعتقال المتهم على خلفية تحقيقات في نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن معلومات كاذبة.

وفي التدوينة، ادعى الطالب الجامعي كذباً أن شرطياً وشخصاً آخراً "في قفص الاتهام" بسبب "اغتصاب 14 تلميذة" يدرسن في المرحلة الثانوية.

يذكر أن منصات السوشيال ميديا تتسبب في كثير من المشكلات في كافة بلدان المنطقة العربية، بل إن الظاهرة عالمية، خاصة أن حرية النشر متاحة مما يتسبب في الترويج لكثير من الأخبار الكاذبة التي تثير ذعر المجتمعات وخاصة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية، وهي منشورات يعاقب عليها القانون تحت بند توزيع الادعاءات والوقائع الكاذبة بقصد التشهير بالأشخاص.