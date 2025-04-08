إيلاف من مراكش: جدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، مؤكدا دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره "الأساس الوحيد" لحل عادل ودائم لهذا النزاع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: "التقى وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وأكدا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب في تعزيز السلام والأمن، بقيادة الرئيس ترامب والملك محمد السادس".

وأضاف: "ناقش (الطرفان) التعاون لتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك من خلال البناء على اتفاقيات إبراهيم، وتوسيع التعاون التجاري بما يعود بالنفع على كل من الأميركيين والمغاربة".

وتابع: "أكد روبيو مجددا موقف الرئيس ترامب الواضح بأن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن على الفور، وأشاد بقيادة المغرب في المساهمة في غد أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة".

وأكد روبيو أن "الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".

وأردف قائلا: "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

وأكد الوزير الأميركي "حثّ الرئيس ترامب الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد، للتفاوض على حل مقبول للطرفين".

وأشار روبيو إلى أن "الولايات المتحدة ستُسهّل التقدم نحو هذا الهدف".



