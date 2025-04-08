إيلاف من الرياض: أعلنت "مجموعة MBC"، شركة الإعلام والترفيه والبث التدفُّقي (streaming) الرائدة في الشرق الأوسط اليوم، عن تغيير في قيادتها التنفيذية، حيث يتولّى مايك سنيسبي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفًا لسام بارنيت.

يأتي تنحّي سام بارنيت عن منصبه في سياق قُرب تولّيه منصب تنفيذي جديد في أوروبا. وكان بارنيت شغل منصب الرئيس التنفيذي في "مجموعة MBC" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 - إثر تسلّمه المنصب من الشيخ وليد آل إبراهيم الذي كان يتولّاه شخصيًا. وسيواصل بارنيت تعاونه مع "مجموعة MBC" كمستشار لمجلس الإدارة.

يُباشر مايك سنيسبي مهامه الجديدة كرئيس تنفيذي لـ "مجموعة MBC" اعتبارًا من 1 أيار/مايو 2025. وكان سنيسبي شغل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Nine Entertainment (2021 - 2024)، أكبر مؤسسة إعلامية في أستراليا. وقبل ذلك، الرئيس التنفيذي/المؤسس لـ Stan أستراليا (2013 - 2021)، التي نجح في تحوليها إلى المنصّة الأكثر نجاحاً في مجال البث التدفُّقي (streaming). وكان مايك شغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لـ Cudo منصّة التجارة الالكترونية (e-commerce)، ونائب الرئيس لخدمات الـ IPTV في Intigral.

أثبت سنيسبي نجاحه في تطبيق أحدث التوجّهات التكنولوجية العالمية في الأسواق المحلية، مع التركيز على الابتكار الرقمي، والنمو في وسائل الإعلام، والشراكات الاستراتيجية. كما قاد صفقات واسعة النطاق تشمل حقوق البث التجاري، وحقوق الاستوديوهات، وحقوق البث الرياضي.

تعليقًا على التغييرات الأخيرة في الإدارة التنفيذية، قال الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC": "لعب سام بارنيت دورًا محوريًا في نمو مجموعتنا لتُصبح الشركة الرائدة إقليميًا في قطاع الإعلام والترفيه والبث التدفُّقي. أتمنّى له كل التوفيق في انتقاله إلى أوروبا. وبالنظر إلى المستقبل، لدينا خطط نمو وتوسُّع طَموحة، وأنا على ثقة بأن مايك سنيسبي، إلى جانب فريقنا المتميّز، سيدفعون بالمجموعة نحو آفاق جديدة رحبة".

في كانون الثاني/يناير 2024، أشرف سام بارنيت على الطرح العام الأولي الناجح لـ "مجموعة MBC" في سوق الأسهم السعودية، وقاد الشركة نحو النمو في قيمتها السوقية منذ إدراجها، إضافة إلى النجاح في تعزيز الإيرادات التجارية.

وعبّر سام بارنيت عن امتنانه لرئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد آل إبراهيم، ومجلس إدارتها، مثمّناً الدعم الذي لقيَه منهم. وقال بارنيت: "بتوجيه دائم من الشيخ وليد آل إبراهيم ومجلس إدارة "مجموعة MBC"، نجح الفريق الاستثنائي في المجموعة في إرساء وتطوير الشركة الإعلامية الرائدة في الشرق الأوسط. كان لي شرف العمل مع الشيخ وليد آل إبراهيم، والمشاركة في هذه الرحلة الحالمة الرائعة مع هذا الفريق المتميّز. أتمنّى لهم جميعًا دوام التوفيق والنجاح والريادة".

من جانبه، قال مايك سنيسبي: "أودّ أن أشكُر الشيخ وليد آل إبراهيم على ثقته ودعمه، وأتطلع إلى العمل معه شخصيًا ومع مجلس الإدارة. إنه لشرف لي أن أنضم إلى هذا الفريق بعد النجاح الباهر الذي حققه سام وقيادته التنفيذية على مدار سنوات طويلة. تقود MBC قطاع الإعلام في المنطقة، وسنواصل نموّنا وتأثيرنا العالمي، وسنُحقق ذلك من خلال الابتكار والإبداع والتحوّل الرقمي والتزامنا المستمر بإنتاج محتوى إعلامي رائد عالميًا بقصص جديدة وجذّابة".

تجدُر الإشارة إلى أن سام بارنيت انضم إلى "مجموعة MBC" عام 2002، وتدرّج فيها ليشغل منصب مدير العمليات (تشرين الأول/أكتوبر 2002 – حزيران/يونيو 2005)؛ ثم، الرئيس التنفيذي للعمليات COO (حزيران/يونيو 2005 – تشرين الثاني/نوفمبر 2011)؛ وأخيراً، الرئيس التنفيذي CEO (تشرين الثاني/نوفمبر 2011 - حتى تاريخه).