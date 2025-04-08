إيلاف من لندن: يواصل مجلس برمنغهام محاولاته لإنهاء إضراب عمال جميع القمامة التي صارت تبتلع هذه المدينة الكبيرة في المملكة المتحدة.

وقال رئيس مجلس برمنغهام، جون كوتون، لشبكة سكاي نيوز إن المجلس اتخذ "تدابير طارئة" لدعم السكان في ظل تراكم أكوام النفايات غير المجمعة في شوارع المدينة وسط شكاوى من "فئران بحجم القطط".

وأكد رئيس مجلس مدينة برمنغهام أن المجلس "يواصل إجراء محادثات بناءة" لإنهاء إضراب عمال جمع النفايات.

وقبيل إجراء المزيد من المحادثات مع نقابة "يونايت" يوم الثلاثاء، صرّح جون كوتون لشبكة سكاي نيوز بأنه يتفهم صعوبة إضراب عمال جمع النفايات على السكان، وأن المجلس "حريص جدًا على إيجاد حل لهذا النزاع".

تدابير طارئة

وأضاف أن المجلس "اتخذ تدابير طارئة" لضمان "تقديم الدعم للناس في هذه الظروف الصعبة للغاية".

وأضاف السيد كوتون أنه سيقدم تحديثًا في وقت لاحق من يوم الثلاثاء في اجتماع للمجلس بكامل هيئته، مضيفًا أن الأهم هو "التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذا الأمر، ولهذا السبب يواصل المجلس محادثاته مع نقابة "يونايت".

ولا تزال أكوام النفايات، التي غالبًا ما تتسرب من أكياس القمامة السوداء، دون جمع، في حين بدأ السكان يشكون من "فئران بحجم القطط".

وكان مجلس مدينة برمنغهام أعلن عن حادثة كبيرة في 31 مارس، قائلاً إن هذه الخطوة "المؤسفة" جاءت استجابةً لمخاوف الصحة العامة، حيث كانت خطوط الاعتصام تسد المستودعات وتمنع مركبات جمع النفايات من جمعها.

وبدأ الإضراب الشامل احتجاجًا على دور إعادة تدوير النفايات وإلغاء دور مسؤول جمع النفايات (WRCO) في 11 مارس، لكن عمليات جمع النفايات تعطلت منذ يناير.

ويزعم الاتحاد أن هذه الخطوة ستُفاقم وضع حوالي 150 عضوًا بمبلغ 8000 جنيه إسترليني، وهو ما ينفيه المجلس.

دعوة الجيش للمساعدة

ويوم الاثنين، وُجّهت دعوة لنشر الجيش للمساعدة في معالجة الوضع. وسأل أيوب خان، النائب المستقل عن دائرة برمنغهام بيري بار، نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر في مجلس العموم عما إذا كان بإمكان أفراد الجيش "مساعدة الجمعيات الخيرية والمنظمات المحلية التي تُساهم" في إزالة النفايات المتراكمة في الشوارع خلال النزاع الدائر.

وصرح وزير الحكم المحلي جيم ماكماهون بأن التكلفة ستكون باهظة، وأصر على أن الوزراء يريدون "اتفاقًا مستدامًا وقابلًا للصمود"، الأمر الذي يتطلب "حضور جميع الأطراف في الغرفة، وإجراء مفاوضات لمعالجة النزاع الأساسي حول الأجور والشروط والأحكام".

ومنذ ذلك الحين، عرض اتحاد فرق الإطفاء (FBU) دعمه للمضربين، قائلاً إنه سينصح الأعضاء بعدم القيام بأي أعمال لكسر الإضراب.

والتقت السيدة راينر، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، بالسيد كوتون يوم الأحد.

وكانت الوزيرة أخبرت أعضاء البرلمان في وقت سابق أن الوزراء حثوا المجلس ونقابة "يونايت" على الجلوس معًا وحل النزاع. وقالت: "من الضروري حماية الصحة العامة من خلال معالجة مشكلة تراكم النفايات، ووزارتي على تواصل وثيق مع المجلس".

ووصف وزير الإسكان في حكومة الظل المحافظة، كيفن هولينراك، النزاع والمشاهد التي وقعت في برمنغهام بأنها "إحراج وطني".

وأضاف أنه "مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى ٢١ درجة مئوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستصبح هذه الحالة حالة طوارئ صحية عامة".