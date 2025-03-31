عاد عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الإثنين، إلى مهامه الرسمية بعد إقامته في المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان.

وعاد الملك إلى قلعة وندسور لقضاء أسبوع عمل عادي، بعد إقامته القصيرة في المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان.

وسيُجري الملك، البالغ من العمر 76 عامًا، مجموعة من الارتباطات العامة، وواجبات الدولة، والاجتماعات الخاصة، بما في ذلك لقائه المعتاد مع رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة.

تسليم جوائز

ومن المقرر أيضًا أن يحضر مراسم تنصيب في قلعة وندسور، حيث يتسلم الحائز على وسام شرف جائزته شخصيًا من الملك أو أحد أفراد العائلة الملكية.

وسيبدأ الملك تشارلز الثالث، الذي أمضى عطلة نهاية أسبوع هادئة في هايغروف بمقاطعة غلوسترشاير، أيضًا التحضير لزيارته الرسمية إلى إيطاليا برفقة الملكة كاميلا.

وقالت مصادر القصر الملكي إنه تم إعادة جدولة عدد قليل من مواعيد الملك خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان توازن مناسب قبل زيارة الدولة المزدحمة الأسبوع المقبل.

ونشرت صور للعاهل البريطاني وهو يبتسم ويُلوِّح بيده لدى مغادرته منزله في كلارنس هاوس بوسط لندن يوم الجمعة، حيث أمضى الليلة مع الملكة بعد "الانتفاخ الطفيف" الذي أصابه خلال رحلة علاجه من السرطان.

الغاء رحلة برمنغهام

وألغى الملك يومًا سياحيًا حافلًا في برمنغهام يوم الجمعة لإعطاء الأولوية لتعافيه، بعد أن عانى من آثار جانبية مؤقتة عقب العلاج في عيادة لندن صباح الخميس، والتي استدعت فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى ذلك اليوم.

يشار إلى أن الملك تشارلز شُخِّص بنوع غير مُعلن من السرطان في فبراير 2024، وعاد إلى واجباته العامة في أبريل الماضي، على الرغم من استمراره في تلقي العلاج أسبوعيًا.

وجاء تشخيص إصابته بالسرطان بعد فحوصات أجريت له بعد إجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا.

أعلن قصر باكنغهام يوم الخميس أن الملك عانى من "آثار جانبية مؤقتة" جراء علاجه من السرطان، وأنه "احتاج إلى فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى". وأضاف البيان: "لذلك، أُجِّلت ارتباطات جلالته المسائية".

ووصفت وكالة برس أسوشييتد برس فترة المراقبة القصيرة في المستشفى يوم الخميس بأنها "مطب بسيط في طريق يسير في الاتجاه الصحيح".