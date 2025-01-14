إيلاف من لندن: التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بجلالة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث في قصر باكنغهام بلندن. تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، مع التركيز على بناء شراكة مثمرة في مجالات الاقتصاد والتنمية.



حوارٌ حول المناخ والثقافة

تطرّق الجانبان إلى ملف التغيرات المناخية وكيفية مواجهة تحدياتها، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثقافي بين البلدين. أكّد السوداني خلال اللقاء تقديره للدعوة الرسمية لزيارة بريطانيا، معرباً عن التزام العراق بتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.



ترحيب يعكس عمق العلاقات

من جهته، عبّر الملك تشارلز عن ترحيبه بالسوداني، مشيراً إلى العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع العراق وبريطانيا. شدد الملك على أهمية تعزيز التفاهمات والمصالح المشتركة بين البلدين على كافة الأصعدة.



يأتي هذا اللقاء ليؤكد الإرادة المشتركة للعراق وبريطانيا في بناء علاقات قائمة على التعاون البنّاء والمستدام، وسط تحديات عالمية تتطلب تضافر الجهود.