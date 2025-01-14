إيلاف من الكويت: ألغت محكمة التمييز في الكويت حكماً يقضي ببراءة 13 مواطناً من تمويل حزب الله عبر جمعهم تبرعات في لجنة خيرية، لتقضي مجدداً المحكمة ذاتها بحبسهم لمدة 3 سنوات وتغريمهم 27 مليون دينار.

وكشفت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الجنايات أكدت خلو التشريعات في البلاد مما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954، غير أن محكمة التمييز ألغت هذا الحكم ورأت معاقبة المتهمين جميعاً لتورطهم في الفعل المجرم، طبقاً لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

