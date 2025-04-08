إيلاف من القدس: تم استدعاء رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية زفيكا كلاين للإدلاء بشهادته العلنية في "فضيحة قطر" في نهاية شهر آذار (مارس)، لكن هذا الاستدعاء تحول إلى استجواب تحت المراقبة وتم أخذ هاتفه المحمول منه، للاشتباه أن استفاد من قطر مالياً مقابل اجراء مقابلة مع رئيس الوزراء القطري.

وقد عقدت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست ،الثلاثاء، جلسة إشرافية على التحقيق مع الصحفيين الأسبوع الماضي في قضية "قطر غيت".

"فضيحة قطر" هو تحقيق في الاشتباه في وجود تأثير مالي قطري على شخصيات مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتهدف تحركات الدولة الخليجية إلى تحسين صورتها بين الجمهور والرأي العام الإسرائيلي والعالمي، وفي نفس الوقت التأثير على مصر سلبياً وخاصة فيما يتعلق بجهود الوساطة في ملف الحرب على غزة، وقد نفت الدوحة ضلوعها في محاولة تشويه الدور المصري.

بدوره اعترف رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرغر في تسجيل صوتي نشرته قناة كان الشهر الماضي أنه قام خلال عام 2024 بتحويل مدفوعات إلى إيلي فيلدشتاين من جاي فوتليك، وهو أميركي يعمل مع جماعات ضغط لصالح قطر، بينما كان فيلدشتاين يعمل متحدثا باسم رئيس الوزراء نتانياهو في الشؤون العسكرية.

مقابلات رئيس تحرير جيروزالم بوست

في إطار عمله، سهّل فيلدشتاين إجراء مقابلات مع زفيكا كلاين ، رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست، عقب زيارة قام بها إلى قطر لأغراض صحفية. رافق فوتليك كلاين خلال زيارته.

استُدعي كلاين للإدلاء بشهادته العلنية في وحدة لاهف 433 (وحدة مكافحة الجريمة الوطنية) في 31 آذار (مارس)، لكن شهادته تحولت إلى استجواب تحت طائلة التحذير، وسُحب هاتفه المحمول منه.

وفي اليوم التالي، استُدعي ثلاثة صحفيين آخرين - شيريت أفيتان كوهين (صحيفة إسرائيل اليوم)، وسليمان مسوادي (القناة 11)، ونير دفوري (القناة 12) - للإدلاء بشهادتهم العلنية أيضًا.

تم وُضع كلاين قيد الإقامة الجبرية وأُطلق سراحه يوم الخميس. وفي المقابلات التي تلت ذلك، عبّر كلاين عن دهشته من التحقيق، مؤكدًا أن رحلته إلى قطر - التي أصبح خلالها أول صحفي إسرائيلي يُجري مقابلة مع رئيس الوزراء القطري - اتسمت بالشفافية التامة والتزمت بالمعايير الصحفية المهنية على حد قوله.

مخاوف من التحقيق من الصحفيين.. ولكن

وقال نائب المدعي العام للدولة الإسرائيلية ألون ألتمان خلال اجتماع اللجنة إنه كان "حذرًا للغاية عند التعامل مع المواقف التي قد يتعارض فيها هذا الامتياز الصحفي مع الحاجة إلى الكشف عن الحقيقة أثناء التحقيق".

وبحسب ألتمان، فإن الشهادات المفتوحة للصحفيين تتطلب موافقة رئيس قسم التحقيقات في شرطة إسرائيل؛ وتتطلب التحقيقات تحت التحذير موافقة ألتمان، والتي، إذا تم منحها، عادة ما تشمل قيودًا؛ وإذا كان التحقيق يتضمن انتهاك حصانة الصحفي، فإن الأمر يتطلب إذنًا خاصًا، وفي بعض الحالات، هناك حاجة أيضًا إلى موافقة القاضي.

ورفض ألتمان مناقشة قضية كلاين على وجه التحديد وما هي الموافقات التي صدرت لاستجوابه تحت المراقبة ومصادرة هاتفه المحمول.

مصادرة الهاتف (قانوناً)

قال المحامي حاييم فيسمونسكي، رئيس وحدة الأمن السيبراني في مكتب المدعي العام، إن القانون الجنائي الإسرائيلي يُفرّق بين مصادرة الهاتف المحمول والوصول إلى محتوياته. ويُجيز القانون مصادرة الهاتف المحمول لمدة 6 أشهر دون أمر قضائي مُحدد.

مع ذلك، لا يجوز لمسؤولي إنفاذ القانون الاطلاع على محتويات الهاتف المحمول إلا بإذن خاص من القاضي. وحتى لو سمح المشتبه به للمحققين بالاطلاع على محتويات هاتفه، يبقى الحصول على أمر قضائي ضروريًا، إلا في حالات استثنائية.

حرية الصحافة.. مخاوف مشروعة

وفي بيان صدر يوم الخميس، كتبت المدعي العام جالي بهاراف ميارا أن "نظام إنفاذ القانون يولي أهمية قصوى لضمان حرية الصحافة".

لذلك، فإن سياسة الإنفاذ، التي لم تتغير، تهدف إلى الحد من الحالات التي يُطلب فيها من الصحفيين الإدلاء بشهاداتهم. على أي حال، تُجمع الشهادات بحذر شديد حفاظًا على حرية الصحافة، كما كتب المدعي العام.

وأضافت: "إن التحقيق في مزاعم ترويج مستشاري رئيس الوزراء لمصالح قطر يتطلب جمع شهادات علنية من الصحفيين. وبدون جمع شهاداتهم، لن يتسنى توضيح الحقائق ذات الصلة".

"إن الصحفيين الذين تم استدعاؤهم والمتوقع أن يدلوا بشهاداتهم في القضية ليسوا مشتبه بهم ولا يتم استجوابهم بشأن مصادرهم.

وأضاف المدعي العام: "الصحفي الذي استُجوب بموجب تحذير في القضية وهو كلاين، استُدعي في البداية للإدلاء بشهادة علنية، وليس كمشتبه به. وخلال الإدلاء بالشهادة، برزت شكوك كبيرة بأن الصحفي، إلى جانب مستشاري رئيس الوزراء، كان جزءًا من آلية تتلقى منافع من قطر مقابل تعزيز مصالحها".

"وفي هذا السياق، تقرر مواصلة التحقيق معه تحت طائلة الإنذار، مع التركيز على قضية الحصول على فوائد ومزايا من قطر. "وهذا لا يضر بالسياسة المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالصحفيين."