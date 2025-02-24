إيلاف من القاهرة: في مفاجأة لعشاق النجم المصري محمد صلاح ودراما رمضان خاصة متابعي المسلسل المصري "كامل العدد"، تنضم مكة، ابنة لاعبة كرة القدم الشهير إلى قائمة ضيوف الشرف في الموسم الثالث من المسلسل.

إذ ستظهر مكة في العمل من خلال مكالمة فيديو، بمشهد من المتوقع أن يكون أحد المفاجآت التي يحملها الموسم الجديد للجمهور.

فقد كشف المخرج خالد الحلفاوي عن انضمام ابنة صلاح للمشاركة في الجزء الثالث من العمل الذي يُنتظر عرضه قريبًا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما قال إن الطفلة انتهت من تصوير كل مشاهدها، معتبرا أنها ستضيف لمسة خاصة للدراما والأحداث المثيرة التي ستتطور هذا العام".

وقبل يومين تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء تواصل نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدام، مع أبطال الجزء الثالث من "كامل العدد"، أثناء تصويره حاليا بالقاهرة

مكالمة صلاح

فيما كشف مصدر من داخل كواليس المسلسل أن صلاح كان يتابع الجزء الأول والثاني من العمل، وأعجب بهما كثيرا، وتواصل بعدها مع الحلفاوي، معبرا عن إعجابه الكبير بالمسلسل وأداء أبطاله.

كما أضاف أن المخرج فوجئ بالمكالمة وطلب من صلاح التحدث مع فريق العمل

يذكر أن "كامل العدد" من بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وبدرة، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وأحمد كمال، وألفت إمام، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر.