إيلاف من واشنطن: ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن فلاديمير زيلينسكي صرخ في وجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أثناء مباحثاتهما حول صفقة الموارد خلال زيارته الأخيرة إلى كييف.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، تصاعدت التوترات خلف أبواب مكتب زيلينسكي في كييف حول مستقبل التحالف الاستراتيجي الأهم لأوكرانيا.

وأشارت المصادر إلى أن الصراخ الحاد الذي كان مسموعا وواضحا لم يكن بالإمكان الخلط بينه وبين أي شيء آخر، كما نقلت الصحيفة عن مصدر شاهد على الاجتماع قوله إن زيلينسكي كان غاضبا للغاية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار سابقا إلى أن السلطات الأوكرانية تعاملت بخشونة مع وزير الخزانة الأمريكية خلال زيارته الأولى لأوكرانيا، ورفضت التوقيع على الاتفاقية.

وأكد ترامب أن زيلينسكي كان "نائما وغير متاح" خلال زيارة بيسيت، على الرغم من أن الأخير قطع رحلة طويلة بالقطار للقائه.

وفي وقت سابق، اتهم ترامب السلطات الأوكرانية بإفشال اتفاقية كانت ستضمن لأوكرانيا الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية.

وأثناء كلمته في قمة استثمارية في ميامي، قال ترامب: "الكوميديان غير الناجح زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على حرب لا يمكن الفوز بها".

وأضاف أن أوروبا تحصل على تعويضات، بينما كانت الولايات المتحدة تقدم الأموال لأوكرانيا دون مقابل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن وكييف قد توقعان اتفاقا بشأن استخدام المعادن الأرضية النادرة الأوكرانية في 22 فبراير. ونوهت بأن الجانبين "يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن نقل حقوق المعادن الثمينة" إلى الولايات المتحدة كتعويض عن المساعدات العسكرية الأمريكية.

في 21 فبراير أعرب زيلينسكي، عن أمله في الحصول على "نتيجة عادلة" بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا. وذكر أن العمل على مسودة الوثيقة مستمر.