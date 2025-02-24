إيلاف من برلين: أقر المستشار الألماني أولاف شولتز بهزيمة حزبه الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، مهنئاً زعيم التحالف المسيحي المحافظ، فريدريش ميرتس، الذي تصدر النتائج وفقاً للتقديرات الأولية. وأكد ميرتس عزمه على تشكيل حكومة بسرعة لمواجهة التحديات الداخلية والدولية.



وأظهرت التقديرات، التي نشرتها قناة ZDF الحكومية، أن التحالف المسيحي، الذي يضم الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرتس والحزب الاجتماعي البافاري بقيادة ماركوس زودر، حصل على 28.7% من الأصوات، متقدماً على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي حقق 19.8% من الأصوات، وهي أعلى نسبة له في تاريخه.



نتائج متباينة للأحزاب

بحسب البيانات الأولية، توزعت مقاعد البرلمان الألماني البالغ عددها 630 مقعداً كالتالي:

- الاتحاد المسيحي (CDU/CSU): 208 مقاعد

- البديل من أجل ألمانيا (AfD): 150 مقعداً

- الاشتراكي الديمقراطي (SPD): 121 مقعداً

- حزب الخضر: 86 مقعداً

- حزب اليسار: 64 مقعداً



ولتحقيق الأغلبية المطلقة، يتطلب الأمر 316 مقعداً، ما يدفع ميرتس للبحث عن شركاء لتشكيل ائتلاف حكومي.



شولتز يرفض الائتلاف مع المحافظين

وفي أول تصريح له بعد ظهور النتائج، وصف شولتز الهزيمة بـ"المريرة"، قائلاً: "أتحمل مسؤولية هذه النتيجة"، مستبعداً المشاركة في أي حكومة يقودها التحالف المسيحي. وأضاف: "لن أتفاوض على تمثيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في حكومة يقودها ميرتس".



ميرتس: لا وقت لمفاوضات مطولة

من جانبه، أكد ميرتس أن "العالم الخارجي لن ينتظرنا"، داعياً إلى تشكيل حكومة بسرعة لتجاوز الأزمات. وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين للعمل مجدداً، لنصبح حاضرين في أوروبا مرة أخرى". وأكد أن أولوياته تشمل تعزيز الوحدة الأوروبية لمواجهة أي تدخل خارجي، سواء من الولايات المتحدة أو روسيا.



وشدد ميرتس على أنه لن يتحالف مع حزب "البديل من أجل ألمانيا"، رغم تحقيقه نتيجة تاريخية، كما أكد زودر رفضه القاطع لأي تعاون مع حزب الخضر.



"البديل من أجل ألمانيا": نتيجة تاريخية

وأشادت أليس فايدل، زعيمة حزب "البديل"، بالنتيجة قائلة: "لقد حققنا نتيجة تاريخية، وأصبحنا قوة راسخة في المشهد السياسي". وأضافت: "في المرة المقبلة سنحتل المركز الأول".

يواجه ميرتس تحدياً في تشكيل ائتلاف حكومي مستقر، وسط استبعاد التعاون مع اليمين المتطرف والخضر. ومن المرجح أن تستغرق المفاوضات وقتاً طويلاً، ما قد يبقي شولتز في منصب تصريف الأعمال لشهور، ويؤخر تنفيذ سياسات ضرورية لإنعاش الاقتصاد الألماني.

ترامب: "يوم عظيم لألمانيا"

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نتائج الانتخابات قائلاً: "حزب المحافظين في ألمانيا فاز بشكل متوقع.. الشعب الألماني سئم من السياسات غير المنطقية بشأن الطاقة والهجرة". وأضاف: "هذا يوم عظيم لألمانيا وللولايات المتحدة".