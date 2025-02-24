إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين دان بونجينو، مقدم البرامج الحوارية الإذاعية والشخصية الإعلامية البارزة، نائباً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لخلفيته الإعلامية.



ويأتي هذا القرار بالتزامن مع مصادقة مجلس الشيوخ قبل أيام على تعيين كاش باتيل مديراً للمكتب، وهو من رشّح بونجينو لهذا المنصب، وفق ما أكده ترامب في إعلانه. اللافت أن تعيين بونجينو لا يتطلب تصديق مجلس الشيوخ، ما يعزز من سرعة تنفيذ القرار.



وعلّق ترامب على التعيين قائلاً: "إنه خبر رائع لإنفاذ القانون والعدالة الأميركية"، مشيداً ببونجينو وواصفاً إياه بأنه "رجل يتمتع بحب وشغف لا يمكن تصوره لبلدنا"، ما يعكس ثقته الكبيرة في قدرة بونجينو على دعم توجهاته داخل الـFBI.



يُذكر أن دان بونجينو ليس غريباً عن العمل الأمني، إذ بدأ مسيرته شرطياً في مدينة نيويورك، قبل أن ينضم إلى جهاز الخدمة السرية الأميركية، حيث خدم لسنوات في حماية رؤساء الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، انتقل إلى مجال الإعلام كمقدم برامج حوارية إذاعية، ما أكسبه شعبية كبيرة في الأوساط المحافظة.



ورغم أن مؤيدي ترامب يعتبرون هذا التعيين تعزيزاً لنهجه في الاعتماد على شخصيات ذات ولاء سياسي وفهم ميداني، يرى منتقدون أن اختيار إعلامي لهذا المنصب الأمني الحساس يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة الخبرة الإعلامية لإدارة شؤون الاستخبارات وإنفاذ القانون.