إيلاف من برلين: فاز تحالف فريدريش ميرتس المحافظ في الانتخابات البرلمانية الوطنية في ألمانيا، في حين سجل اليمين المتطرف أعلى أداء له على الإطلاق.

ويبدو أن المحافظين، الذين يتألفون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرتس وحزبه الشقيق البافاري، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في طريقهم إلى إنهاء الانتخابات متقدمين بفارق كبير على جميع الأحزاب الأخرى بنسبة 29%، وفقا لتوقعات تستند إلى النتائج الأولية التي تم فرزها.

وأعلن ميرتس انتصاره بعد دقائق قليلة من نشر هذه الأرقام في الساعة 6:30 مساء في برلين.

ميرتس: لا وقت لدينا.. دعونا نبدأ من جديد

وقال ميرتس لأنصار الحزب في العاصمة الألمانية: "إن العالم الخارجي لن ينتظرنا، ولن ينتظر محادثات ومفاوضات مطولة لتشكيل الائتلاف. يتعين علينا الآن استعادة قدرتنا على التصرف بسرعة حتى نتمكن من القيام بالشيء الصحيح في الداخل، حتى نتمكن من العودة إلى الوجود في أوروبا، حتى يتمكن العالم من رؤية أن ألمانيا تُحكَم بشكل موثوق مرة أخرى".

وفي تصويت الأحد، من المتوقع أن يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ــ وهو حزب يتبنى مواقف قوية مناهضة للهجرة ومؤيدة لروسيا ــ في المرتبة الثانية بحصوله على 20.2% من الأصوات.

وستكون هذه أفضل نتيجة يحققها الحزب في انتخابات وطنية في أقوى دولة في أوروبا، وهو ما من شأنه أن يرسل موجات صدمة عبر القارة.

ووصفت أليس فايدل، مرشحة حزب البديل لألمانيا لمنصب المستشارة، هذا الأمر بأنه "نجاح تاريخي".

وقالت "سنلاحق الآخرين من أجل التوصل إلى سياسات معقولة لبلدنا"، مضيفة أنها منفتحة على المشاركة في حكومة ائتلافية مع المحافظين - وهو الأمر الذي استبعده ميرتس.

أداء الأحزاب الصغيرة

وسوف يتم تعديل التوقعات الخاصة بالنتائج استناداً إلى أعداد الناخبين مع تقدم المساء. ومن المتوقع تأكيد النتائج شبه النهائية قبل منتصف الليل في برلين.

وسوف يكون أداء الأحزاب الأصغر حجماً ــ حزب اليسار، والديمقراطيون الأحرار الليبراليون، وتحالف سارا فاجنكنيخت اليساري الشعبوي ــ حاسماً في تحديد مدى سهولة تشكيل ميرتس للائتلاف ، ومدى استقراره. وتحتاج الأحزاب إلى تجاوز 5% للوصول إلى البوندستاغ، المجلس الأدنى في البرلمان الألماني.

وبحسب التوقعات التي نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية ARD، فإن حزب اليسار، الذي حصل على 8.5% من الأصوات، سوف يتأهل بالتأكيد إلى البرلمان الألماني.

ومن المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي الحر على 4.9%، وهو ما يجعل التكهنات متقاربة للغاية. كما أن حزب BSW لا يحقق حاليا الحد الأدنى المطلوب، ولكن بالكاد، عند 4.8%.

متاهة تكوين الائتلاف

إذا نجح اثنان على الأقل من هذه الأحزاب الثلاثة في الوصول إلى البرلمان، فسوف تصبح حياة ميرتس معقدة عندما يبدأ في التفاوض على تشكيل ائتلاف لأن هذا يعني على الأرجح أنه يحتاج إلى حكومة من ثلاثة أحزاب بدلاً من ذلك، مما يجعل من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق لفرض سياساته الخاصة. وإذا فشل اثنان من هذه الأحزاب في الحصول على الحد الأدنى، فقد يتمكن ميرز من تشكيل ائتلاف مع حزب واحد فقط آخر.

ميرتس المنافس اللدود لأنجيلا ميركل

لا شك أن صعود ميرتس إلى السلطة لا يمكن أن يأتي في وقت أكثر أهمية بالنسبة لأوروبا. ذلك أن الانقلاب الذي قام به دونالد ترمب على النظام الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية ــ من خلال وقوفه في أغلب الأحيان إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتن، وإثارة التساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا وتقديم الدعم للشعبويين اليمينيين المتطرفين ــ يعني أن فترة ولاية ميرتس كمستشار تبدو على الأرجح الأكثر أهمية منذ الحرب الباردة.

سيصبح ميرتس أول زعيم من يمين الوسط في ألمانيا منذ تنحي أنجيلا ميركل في عام 2021. وعلى الرغم من أنهما ينتميان إلى نفس الحزب، إلا أنهما متنافسان شرسان، وخلال الحملة الانتخابية انتقد ميرتس بسبب مغازلته للسياسات المتشددة لليمين المتطرف ولإنهاء الالتزام الطويل الأمد بعدم الاعتماد على أصواتهم في البرلمان.

اليمين المتطرف أكبر قوة معارضة

وبحسب التوقعات، فإن حصول حزب البديل من أجل ألمانيا على المركز الثاني التاريخي يضاعف تقريبا نتيجته في انتخابات 2021. ويتجه الحزب إلى أن يصبح أكبر قوة معارضة في البرلمان، حيث استبعدت جميع الأحزاب الرئيسية الدخول في ائتلاف معه.

من المتوقع أن يسجل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) الذي ينتمي إليه المستشار الحالي أولاف شولتز أسوأ أداء له في انتخابات برلمانية وطنية منذ اعتماد اسمه الحالي في عام 1890، حيث احتل المركز الثالث بنسبة 16 في المائة.

وقال المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز: "هذه المرة كانت نتيجة الانتخابات سيئة ولهذا السبب أنا مسؤول أيضًا عن نتيجة هذه الانتخابات".

وأضاف: "حقيقة أن حزبًا يمينيًا متطرفًا مثل حزب البديل من أجل ألمانيا يحصل على مثل هذه النتائج الانتخابية في هذا البلد لا ينبغي لنا أبدًا أن نقبلها".

وجاء حزب الخضر من يسار الوسط، والذي حكم بالشراكة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في المركز الرابع بحصوله على 13.3 في المائة.

وقد جرى التصويت قبل سبعة أشهر من الموعد المحدد، في أعقاب انهيار الائتلاف الذي قاده المستشار أولاف شولتز بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في أواخر العام الماضي. ويتنافس على نحو 630 مقعدا برلمانيا، سيتم توزيعها بشكل متناسب.