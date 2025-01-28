إيلاف من برلين: هاجم المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك بسبب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها بشأن حاجة الألمان إلى التغلب على "ذنب الماضي" بسبب الجرائم المروعة التي ارتكبها النازيون.

وقال شولتز، متحدثًا باللغة الإنكليزية للصحافيين على هامش فعالية انتخابية في برلين: "أنا غاضب للغاية من تدخل إيلون ماسك لصالح اليمين المتطرف وعدم تصرفه بشكل مناسب تجاه قتل العديد من اليهود وغيرهم من الناس في أوروبا على يد الألمان في الماضي". "هذه هي المسؤولية التاريخية التي سنستمر في تحملها في المستقبل أيضًا".

وأصبح ماسك، أحد أغنى رجال العالم، مرتبطًا بشكل متزايد بالسياسة اليمينية المتطرفة في السنوات الأخيرة.

وهو حليف وثيق للرئيس الأميركي المحافظ دونالد ترامب، وقد أمضى الأسابيع القليلة الماضية في تعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف قبل الانتخابات الوطنية المبكرة في 23 شباط (فبراير)، مما أثار غضب شولتز. ويحظى حزب البديل من أجل ألمانيا حاليا بتأييد كبير في استطلاعات الرأي قبل التصويت.

وأضاف شولتز عن ماسك: "إذا نظرت إلى الصحافة المطبوعة في ألمانيا، فسترى أن هناك العديد من المليارديرات الذين يتدخلون أيضًا في السياسة. هذا ليس جديدًا. الجديد هو أنه يتدخل لصالح السياسيين اليمينيين في جميع أنحاء أوروبا. وهذا أمر مثير للاشمئزاز حقًا. وهو ليس جيدًا للتنمية الديمقراطية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

في خطاب مصور ألقاه في فعالية لحزب البديل من أجل ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، قال ماسك للألمان إنه يتعين عليهم "المضي قدمًا" من "ذنب الماضي". وقد أثار هذا النداء، بما يتماشى مع رسالة حزب البديل من أجل ألمانيا بأن ثقافة ألمانيا المتمثلة في تذكر الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب العالمية الثانية تضر بالبلاد، غضبًا في ألمانيا وخارجها .