إيلاف من باريس: قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن فرنسا يجب أن تقف بثبات في مواجهة شخصيات كالملياردير التكنولوجي إيلون ماسك الذي يمثل "اضطرابًا عالميًا جديدًا".

وتأتي تعليقاته بشأن ماسك بعد أن حذر الأسبوع الماضي من أن فرنسا وأوروبا ككل سوف تضطران إلى الوقوف في وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته أو المخاطرة بـ "الهيمنة ... والسحق ... والتهميش".

وقال بايرو، وهو من الوسطيين المخضرمين في أول خطاب سياسي له أمام البرلمان الفرنسي منتصف كانون الثاني (يناير)، إن هناك "نظامًا عالميًا جديدًا، أو بالأحرى اضطرابًا عالميًا جديدًا، يهدد كل التوازن وجميع قواعد الدفاع. هناك عدد معين من الأشخاص الذين يجسدون هذا النظام، مثل إيلون ماسك"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان.

ومن المتوقع أن يلعب ماسك، الحليف الوثيق للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دورًا مؤثرًا في واشنطن في السنوات الأربع المقبلة.

واستشهد بايرو بما أسماه "تهديدات ترامب بضم الأراضي السيادية، وغرينلاند، وقناة بنما، وحتى كندا".

وقال إنه يتعين على فرنسا أن تنظر إلى هذا الأمر "وجهًا لوجه" وأن تظهر لهذه القوى العالمية "من هي". وقال: إن فرنسا يجب أن تكون قادرة على "التعبير عن تصميمنا".