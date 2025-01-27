إيلاف من باريس: ينشر المؤثرون المتطرفون على وسائل التواصل الاجتماعي من الجزائر الكراهية في مختلف أنحاء فرنسا ــ الدولة التي كانت تحكمها في الماضي.

وقد أثار هذا الاتجاه موجة من التوتر في الحكومة في باريس، مع اعتقال العديد من الشخصيات البارزة على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وقد نجح عدد قليل من المؤثرين على الإنترنت في بناء جمهور كبير، وحرضوا على العنف والنشاط الإرهابي، وفي بعض الحالات، استهدفوا المعارضين الفرنسيين للنظام الجزائري.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو لصحيفة "ليكسبريس" الأسبوعية إن المؤثرين "يستفيدون من سياق التوترات المتزايدة بين فرنسا والجزائر" .

كانت العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة متوترة لعقود من الزمن، بسبب الاستياء من الحكم الدموي الذي استمر 132 عاما، والعنف الذي ارتكب خلال حرب استقلال الجزائر التي انتهت في عام 1962، ومؤخرا، الجمود في قضايا الهجرة.

وقوف ماكرون مع المغرب يؤجج التوتر

وقد شهدت العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة هبوطا حادا بعد أن انحاز الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الصيف إلى المغرب، المنافس الإقليمي للجزائر، في نزاع طويل الأمد حول الصحراء الغربية، حيث أعطى إشارة البدء لخطة الحكم الذاتي المغربية للمنطقة المتنازع عليها.

تم اعتقال ما لا يقل عن سبعة أشخاص منذ أوائل كانون الثاني (يناير) بسبب منشوراتهم على الإنترنت، حيث يتهمون بالتحريض على العنف ضد الأفراد، وفي بعض الحالات، الدعوة إلى شن هجمات إرهابية ضد فرنسا.

في واحدة من أبرز القضايا، اتُهم جزائري يعيش في مدينة بريست غربي البلاد ويُدعى زازو يوسف zazouyoucef بتمجيد الإرهاب بعد نشره عدة مقاطع فيديو تحريضية على تطبيق تيك توك، حيث كان حسابه يتابعه 400 ألف شخص. ويذكر مقطع واحد على الأقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالاسم ويبدو أنه يهدد معارضيه.

وقال شوقي بن زهرة، وهو ناشط جزائري على الإنترنت ومعارض للنظام ومقيم في فرنسا ولعب دورًا نشطًا في الإبلاغ عن المنشورات العنيفة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "من بين هؤلاء المؤثرين، هناك ذئاب منفردة، أشخاص مجانين ليس لديهم أي صلة بالنظام الجزائري لكنهم تصرفوا على خلفية خطاب سابق". لم تسفر أي من المنشورات عن عمل عنف حقيقي تم توثيقه أو ربطه بتهديد إرهابي موثوق.

سحب الخيوط

وقال بن زهرة إن عددا من المؤثرين الوطنيين المؤيدين للنظام الجزائري برزوا على مدى العامين الماضيين، لكن الأمور اتخذت منعطفا بعد تحرك فرنسا في الصحراء الغربية. وأضاف: "كان الأمر أشبه بموجة منظمة... وبحلول نهاية العام الماضي، بدأ الناس في الإبلاغ عن مقاطع فيديو كانت تتجاوز الحدود".

وامتنعت الحكومة الفرنسية عن اتهام الحكومة الجزائرية بالوقوف وراء هذه الأحداث، وقال ريتيللو "في هذه المرحلة ليس لدينا أي دليل على أن هذه حملة منسقة".

الجزائريون بلا خبرة تنظيمية

وقال مسؤول أمني فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة حساسة: "لم نشهد تضخيمًا أو تنسيقًا مصطنعًا". وأضاف: "بشكل عام، لا يتمتع النظام البيئي الجزائري بالتنظيم أو الخبرة حقًا عندما يتعلق الأمر بالتأثير عبر الإنترنت".

وقد لفت العدد المرتفع للغاية من المتابعين للعديد من هذه الحسابات انتباه المسؤولين والأكاديميين. وكان أحد النشطاء على الإنترنت الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، والذي يُدعى مهدي ب.، لديه أكثر من 800 ألف متابع على تيك توك. وحُكم عليه بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية .

وقال بنيامين ستورا، المؤرخ البارز الذي كلفه ماكرون في عام 2020 بالعمل على قضية الاستعمار الفرنسي وسبل مداواة الجروح التي تركتها حرب الاستقلال في البلاد: "لقد فوجئت بعدد المتابعين". وأضاف: "رسالتهم ليست مفصلة للغاية ... ولكن هناك فكرة واحدة وهي القومية. إن الهوس القومي في جزء من الشتات الجزائري جديد".

"صدى واسع في فرنسا"

تعد فرنسا موطنا لأكثر من 2 مليون مهاجر جزائري وأحفاد المهاجرين، وفقا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ( Insee) .

معظم المؤثرين المتهمين، الذين تم الآن حذف حساباتهم من قبل منصات التواصل الاجتماعي، ينشرون باللهجة العربية الجزائرية، وجمهورهم موجود داخل فرنسا وخارجها.

وقال مستشار حكومي مطلع على التحقيقات إن "الحسابات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين لها جمهور يتحدث باللغة العربية ينتشر في بلدان متعددة"، لكنه أضاف أن "لها صدى واسع في فرنسا".

كما أن البلدين على خلاف بشأن مصير بوعلام صنصال، الكاتب الفرنسي الجزائري البالغ من العمر 75 عامًا والناقد الصريح للنظام الجزائري، والذي تم اعتقاله بعد نزوله من طائرة في الجزائر العاصمة في تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث اتهم ماكرون الجزائر بـ "إهانة نفسها". وافق البرلمان الأوروبي يوم الخميس على قرار يدعو إلى الإفراج الفوري عن صنصال، واصفًا ذلك بأنه انتهاك لحقوق الإنسان .

جاءت خطوة ماكرون بشأن الصحراء الغربية بعد جهود فاشلة من جانب الرئيس الفرنسي لمحاولة إصلاح العلاقة . وقد فسرها البعض على أنها خطوة براجماتية من جانب ماكرون، ربما لتعزيز علاقتها مع أحد حلفائها القلائل المتبقين في المنطقة، على حساب الجزائر. تحول الكثير من حلفاء فرنسا التاريخيين في منطقة الساحل - وكثير منهم مستعمرات سابقة - إلى أعداء.

هل يغذي النظام الجزائري هذه الحملات؟

وقد أثار تحرك الصحراء الغربية ودعم ماكرون العلني لصنصال غضب النظام الجزائري، الذي يشتبه البعض الآن في أنه يغذي الحملة عبر الإنترنت التي يديرها أعضاء من الشتات الجزائري، إما بشكل مباشر أو بالوكالة.

لوسائل الإعلام الجزائرية التي تسيطر عليها الدولة تاريخ طويل في مهاجمة فرنسا، مما أدى إلى تأجيج نيران الاستياء والغضب ضد باريس بين جزء من الشعب الجزائري في الداخل والجالية الجزائرية في الخارج. بعد اعتقال صنصال والتقارير عن انتقاد ماكرون الأول، هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية المملوكة للدولة الطبقة السياسية الفرنسية واتهمتها بالتعدي على السيادة الجزائرية.

وقال مسؤول دبلوماسي فرنسي، مثل غيره من المسؤولين في هذه القصة، إن "النظام الجزائري هش للغاية، وكلما ازدادت هشاشته، كلما زاد تأثيره على فرنسا. ويُنظر إلى الموقف الفرنسي بشأن الصحراء الغربية على أنه طعنة في الظهر".



