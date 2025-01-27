إيلاف من بيروت: أعلن الجيش اللبناني في بيان، يوم الاثنين، عن توقيف عددا من الأشخاص على خلفية قيام مواطنين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلاما حزبية، ليل الأحد، بمسيرات في عدد من المناطق اللبنانية تخلّلها إطلاق نار واستفزازات.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "على خلفية قيام بعض المواطنين الذين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلاما حزبية بمسيرات في عدد من المناطق اللبنانية ليل أمس (الأحد)، تخلّلها إطلاق نار واستفزازات، مما يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي، سيّرت وحدات من الجيش دوريات لمنع الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار، وأوقفت عدة أشخاص، فيما تستمر ملاحقة بقية المتورطين".

ودعا الجيش اللبناني "المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، والتصرف بحكمة حفاظا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك".

وكانت مواكب سيارة ترفع أعلام "حزب الله" وتُطلق شعارات حزبي، وصفت بالمستفزة قد جابت عددا من الشوارع في بيروت وضواحيها وغيرها من المناطق اللبنانية، احتفالا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدات عدة في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إشكالات في عدد من المناطق.