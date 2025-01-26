إيلاف من لندن: في خطوة استفزازية جديدة لبريطانيا، اقترح الملياردير الأميركي وحليف ترامب، إيلون ماسك تسمية القناة الإنجليزية بـ "قناة جورج واشنطن".

وشارك ماسك خريطة تحمل اسم (George Washington Channel) في منشور بتاريخ 26 يناير على X كـ "إسم جديد للقناة التي تفصل إنجلترا عن فرنسا".

ولوحظ أن الاعلام والسياسيين في بريطانيا تجاهلوا مثل هذه الدعوة.

وتفصل القناة الإنجليزية، المعروفة أيضًا باسم (مضيق دوفر) في بعض المناطق، تفصل جزيرة بريطانيا العظمى عن أوروبا القارية (فرنسا). وتضيق عند مضيق دوفر في الشرق.

يذكر أنه في يوم 24 يناير، أصدرت وزارة الداخلية الأميركية أمرًا بإعادة تسمية خليج المكسيك إلى الخليج الأميركي. كما أعادت اسم جبل ماكينلي إلى دينالي، أعلى قمة في الولايات المتحدة، بعد أمر تنفيذي وقعه دونالد ترامب في 20 يناير.

وقد ردت السلطات المكسيكية على هذا القرار على الفور، وصرحت رئيسة البلاد كلوديا شينباوم، بأن الخليج لن يُطلق عليه اسم الخليج الأميركي إلا على الجرف القاري للولايات المتحدة، أما بالنسبة لبقية العالم فسوف يظل اسمه خليج المكسيك.