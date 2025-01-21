إيلاف من واشنطن: "أنا مؤرخ للفاشية، كانت تلك التحية التي أطلقها إيلون ماسك نازية، بل وعدوانية للغاية"، كتب أحد أساتذة التاريخ بجامعة نيويورك على موقع X منتقداً بل مهاجماً الرجل المثير للجدل إيلون ماسك.

فقد أثارت التحية التي ألقاها إيلون ماسك بيده الواحدة أمام حشد من الجماهير خلال احتفالات تنصيب الرئيس دونالد ترامب ، موجة من الجدل حول المعنى الحقيقي للإشارة التي أطلقها ملياردير التكنولوجيا.

وقال العديد من المراقبين إن ماسك بدا وكأنه يقلد التحية النازية التي اشتهر بها أدولف هتلر (وهي غير قانونية أيضًا في بعض البلدان). لكن المدافعين عن حقوق الإنسان تصدوا لهذه التصريحات، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية.

ولم يبال ماسك بنفسه بالتدقيق. ففي منشور على موقع X ، زعم أن الديمقراطيين كانوا مدفوعين بدوافع سياسية في تأجيج المناقشة.

"بصراحة، إنهم بحاجة إلى حيل قذرة أفضل"، كما كتب. "هجوم "الجميع هم هتلر، هذا أمر مرهق للغاية". (وأضاف رمزًا تعبيريًا للنوم).

وكان الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ضيفًا بارزًا طوال حفل تنصيب ترامب في واشنطن العاصمة يوم الاثنين 20 كانون الثاني (يناير)، وكان من كبار المؤيدين لحملة ترامب.

اليهود يغذون الكراهية ضد البيض؟

كما تعرض ماسك لانتقادات شديدة في عام 2023 بسبب موافقته على رأي أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذي ادعى زوراً أن اليهود يغذون الكراهية ضد البيض. وقد اعتذر في وقت لاحق .

وكان ماسك يتحدث أمام حشد من المؤيدين لترامب يوم الاثنين عندما قام بالتحية العسكرية بيد واحدة، بعد أن تحدث عن أهمية إعادة انتخاب ترامب.

وقال ماسك "لقد كان هذا الأمر مهمًا حقًا. وأريد فقط أن أشكركم على تحقيق ذلك، شكرًا لكم". ثم وضع يده على قلبه بسرعة وألقى التحية بزاوية لأعلى، مع تأوه صغير للتأكيد.

ثم التفت إلى الحضور الذين كانوا يجلسون خلفه وكرر نفس الإشارة. "قلبي معك"، قال وهو يضع يده على صدره.

وسرعان ما تبع ذلك نقاش متزايد - مزيج من العديد من الأشخاص الذين أدانوا ماسك ("لم تكن تحية نازية" حسنًا، كما يعتقد النازيون،" كتب أحد مستخدمي X في منشور ، بينما شارك آخر مقارنة جنبًا إلى جنب بين ماسك وهتلر) وآخرون يقولون إنه قد أسيء فهمه.

" لقد كتب روث بن غيات، أستاذ التاريخ بجامعة نيويورك، على موقع X : "أنا مؤرخ للفاشية هنا. كانت تلك تحية نازية - وتحية عدوانية للغاية أيضًا".

تضخيم مبالغ فيه؟

وبالإضافة إلى رد ماسك، اتفق آخرون معه في القول إن الوضع برمته تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه.

"لقد أصبحت سياساتنا ملتهبة، ووسائل التواصل الاجتماعي لا تزيد إلا من القلق"، هذا ما نشرته رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة بارزة في مجال حقوق اليهود، على موقع X.

وأضافت المجموعة: "يبدو أن إيلون ماسك قام بلفتة محرجة في لحظة حماس، ولم تكن تحية نازية، ولكن مرة أخرى، نقدر أن الناس متوترون". "في هذه اللحظة، يجب على جميع الأطراف أن تمنح بعضها البعض القليل من التسامح، وربما حتى الاستفادة من الشك، وأن تأخذ نفسا عميقا. هذه بداية جديدة. دعونا نأمل في الشفاء والعمل نحو الوحدة في الأشهر والسنوات المقبلة".

وكتب أحد المدافعين عن ماسك، مستشهدًا برحلة ماسك السابقة إلى معسكر اعتقال نازي، على موقع X أن "أي شخص يحاول تصويره على أنه نازي يتعمد تضليل الجمهور. كانت لفتة غبية باليد، وليست تحية نازية متعمدة".

تدخل جون ستيوارت، مقدم برنامج "ذا ديلي شو"، في الجدل الدائر في برنامجه مساء الاثنين ، قائلاً مازحاً إن "الأمور أصبحت غريبة" خلال حفل التنصيب. "سأكون كريمًا وأقول ربما كانت هذه محاولة من إيلون... لإثارة غضب الكارهين؟" قال مازحًا.