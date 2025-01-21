إيلاف من القدس: أشارت تقاير وتحليلات إسرائيلية إلى أن التحرك الإسرائيلي صوب جنين والضفة الغربية ليس مجرد عملية أمنية بسيطة، بل هي حرب جديدة تحت مسمى "الجدار الحديدي".

وباختصار يمكن القول إن جنين والضفة الغربية هما جبهات القتال الجديدة لإسرائيل بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بناء على توجيهات مجلس الوزراء الأمني، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل اليوم (الثلاثاء) عملية عسكرية لدحر الإرهاب في جنين". وذلك وفقاً لما نقلته "تايمز أوف إسرائيل".

كان هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) بمثابة الشرارة التي دفعت الجماعات المدعومة من إيران إلى مهاجمة إسرائيل. وقد تطورت هذه الحرب على مراحل، وفقاً لتحليل "جيروزاليم بوست".

ولم تكن الضفة الغربية تعتبر جبهة رئيسية للحرب، إلا أن شمال الضفة الغربية شهد تهديدات متزايدة ومتنامية لإسرائيل. وتشمل هذه التهديدات استخدام العبوات الناسفة البدائية فضلاً عن وجود عدد كبير من البنادق في أيدي "الإرهابيين".

في الحادي والعشرين من كانون الثاني (يناير)، شنت إسرائيل عملية جديدة في الضفة الغربية. وجاء ذلك في أعقاب قرار واضح باستغلال وقف إطلاق النار والهدوء النسبي على جبهتي غزة ولبنان لبدء حملة صارمة في شمال الضفة الغربية.

ليست مجرد عملية تكتيكية

إن القيادة السياسية تهتم كثيراً بهذه المعركة. فهي ليست مجرد عملية تكتيكية أخرى، كما كانت إسرائيل تشنها على مدى العام ونصف العام الماضيين. والواقع أن جيش الدفاع الإسرائيلي نفذ عمليات متزايدة الثقل في جنين ومناطق أخرى على مدى العامين الماضيين.

بدأ هذا الأمر بعملية "البيت والحديقة" في تموز (يوليو) 2023، والتي كانت أكبر عملية في الضفة الغربية منذ ما يقرب من عقدين من الزمان. كما بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي في استخدام الطائرات بدون طيار في الضفة الغربية والضربات الجوية، وهو ما كان أيضًا أول مرة منذ الانتفاضة الثانية.

عملية الجدار الحديدي

ولكن العملية التي أطلق عليها اسم " الجدار الحديدي "، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي، هي شيء آخر. فهي تأتي في أعقاب قرار إسرائيل بإضافة الأمن إلى الضفة الغربية ليكون أحد أهداف الحرب على الجبهات المتعددة. كما تأتي في أعقاب قرار جيش الدفاع الإسرائيلي بتركيز الموارد على الضفة الغربية.

لقد أضافت إسرائيل الضفة الغربية إلى بؤرة اهتمامها بعد وقف إطلاق النار في غزة. ويمكن النظر إلى هذا باعتباره قراراً سياسياً لتهدئة الساسة اليمينيين القوميين المتدينين الذين عارضوا صفقة أسرى غزة.

ولكن الأمر لا يقتصر على السياسة فقط. فالضفة الغربية أصبحت برميل بارود. وقد حاولت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التعامل مع المشكلة، ولكن الأمور بدت معقدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "بناء على توجيهات مجلس الوزراء الأمني، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة لدحر الإرهاب في جنين - "الجدار الحديدي".

وقال إن هذا مرتبط بالهدف الجديد المتمثل في تعزيز الأمن في الضفة الغربية. وأضاف: "نحن نتحرك بشكل منهجي وبتصميم ضد المحور الإيراني أينما وصل - في غزة ولبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية - وما زلنا نشطين".

وفي اليوم السابق، قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "إلى جانب الاستعدادات الدفاعية المعززة في قطاع غزة، يتعين علينا أن نكون مستعدين لعمليات مكافحة الإرهاب الكبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة لمنع الإرهابيين والقبض عليهم قبل أن يصلوا إلى مواطنينا".

كما أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على أهبة الاستعداد. وقد تم مؤخراً إعادة نشر بعض القوات خارج غزة أو من الشمال. وقد أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخراً أن قوات لواء ناحال، تحت قيادة الفرقة 162، تستعد لمهامها التالية بعد أسابيع من العمليات في منطقة بيت حانون في شمال قطاع غزة.

عملية مهمة في شمال الضفة

كل هذا يشير إلى عملية مهمة في شمال الضفة الغربية. ولكن هذه مسألة صعبة الحل، إنهم ينشطون في جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس والعديد من القرى في شمال الضفة الغربية مثل محيط طوباس والمناطق المطلة على غور الفارعة، وهو واد يمتد من الضفة الغربية باتجاه وادي نهر الأردن.

ومن بين المواقع الأخرى التي تعرضت للتهديد مخيم الفارعة الصغير بالقرب من طوباس. والصورة العامة التي رسمت على مدى العام الماضي هي أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وجماعات أخرى تعمل على ترسيخ جذورها على نطاق أوسع.

إطلاق سراح السجناء

إن السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من صفقة الرهائن قد يؤججون نيران المعركة على شمال الضفة الغربية. على سبيل المثال، يبدو أن زكريا الزبيدي سيُطلق سراحه في الصفقة. كما سيتم إطلاق سراح "إرهابي" آخر معروف بكونه زعيمًا في سجن جلبوع ومتورطًا في قضية "القوادة في السجون" سيئة السمعة والاعتداءات الجنسية على حارسات السجون الإسرائيليات إلى شمال الضفة الغربية.

وبحسب التقارير، فقد هدد السجانات الإسرائيليات اللواتي وقعن ضحايا أثناء خدمتهن في السجن، قائلاً إنه سيختطفهن إلى نابلس، بالقرب من المكان الذي يعيش فيه على ما يبدو.

إن إطلاق سراح قتلة ومعتدين معروفين في مناطق شمال الضفة الغربية من شأنه أن يرسل رسالة إلى الشباب الذين ينضمون إلى الجماعات الإرهابية بأنهم يستطيعون الانضمام إليها ومن ثم إطلاق سراحهم من السجن إذا ارتكبوا جرائم.

هناك مشكلة أخرى في شمال الضفة الغربية، وهي تهريب كل البنادق غير القانونية إلى هناك. قبل عدة سنوات، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، بدأنا في توثيق هذه المشكلة في صحيفة واشنطن بوست.

لقد اكتشفنا أن بعض أنواع بنادق M-16 وM-4، بالإضافة إلى الملحقات الجديدة مثل مشاهد البندقية، أصبحت شائعة في جنين. والآن، تحول هذا السيل الأولي من الأسلحة المهربة إلى نهر.

إن البنادق المهربة، المسروقة من الجيوش في المنطقة، تنتشر في كل مكان. ويستطيع الشباب الفلسطينيون الحصول على أحدث المعدات العسكرية، وهم مسلحون بشكل أفضل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. كما أصبحت الجماعات أكثر مهارة في تصنيع القنابل.

كل هذا يشير إلى واقع متغير في الضفة الغربية. وقرار جيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق عملية الجدار الحديدي له أهميته.

ولكن المشكلة الأوسع نطاقاً هي أن "قص العشب" في شمال الضفة الغربية لم ينجح في الماضي. فهل ينجح الآن؟