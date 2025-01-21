إيلاف من واشنطن: تحدث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع الرئيس السابق جورج بوش، خلال حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً، ثم أطلق بوش ابتسامة قالت عنها الصحافة الأميركية أنها "ابتسامة خبيثة"، فماذا قال له؟

قارئة وخبيرة في قراء لغة الشفاه تقول إن أوباما سأل بوش كيف يمكنهم "وقف ما يحدث" في حفل تنصيب ترامب، فقد توجه باراك أوباما بسؤال إلى جورج دبليو بوش، قائلاً كيف يمكنهم "وقف ما يحدث" خلال تنصيب الرئيس ترامب يوم الاثنين، بحسب قارئة الشفاه.

جاكي غونزاليس، وهي امرأة صماء تشارك تفسيراتها للمحادثات الخاصة بين المشاهير والسياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع تكشف فيه عما تعتقد أن الرئيسين السابقين كانا يناقشانه خلال لحظة صريحة في حفل تنصيب ترامب، وفقاً لما نقتله "نيويورك بوست".

انتشرت على الإنترنت يوم الاثنين لقطات لأوباما وبوش يتشاركان الضحك خلال حفل تنصيب ترامب، حيث تساءل العديد من محققي الإنترنت عن الأشياء التي كان الرئيسان الثالث والأربعون والرابع والأربعون يمزحان بشأنها.

وبحسب غونزاليس، فإن أوباما رحب ببوش وقال له: "من الجيد رؤيتك"، ثم انفجرت الحشود في تصفيق حار له.

وبعد ذلك، يبدو أن أوباما شكر الحضور قبل أن يتجه إلى بوش ويقول: "كيف يمكننا وقف ما يحدث".

ما المقصود بـ"كيف يمكننا إيقاف ما يحدث"؟

ويظهر بعد ذلك بوش، مع ابتسامة خبيثة على وجهه، وهو يبدأ في الضحك على تعليق أوباما، ولم يتضح بعد ما إذا كان أوباما يشير إلى ما سيحدث خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، فيما أشار بعض المراقبين عبر الإنترنت إلى أنه ربما كان يشير إلى التصفيق الحار من جانب الحشود، وطريقته في الحفل، فهل كان المقصود السياسيات التي سوف ينفذها ترامب خلال فترة حكمه القادمة، أم تصرفاته في لحظات التنصيب، وعلى أي حال كان الحوار بين أوباما وبوش ساخراً.

تنشر غونزاليس إخلاء مسؤولية على صفحاتها مشيرة إلى أن قراءة الشفاه "ليست شكلاً موثوقًا للتواصل" و "كل البيانات مزعومة"، أي أنها لا تؤكد شيئاً، ولا تنفي شيئاً، ولا تقع عليها مسؤولية ما.

ورغم ذلك، تفاعل متابعوها بقوة مع ما نشرته، إذ حصد المقطع 70 ألف إعجاب و2000 تعليق، وهو لايزال مستمر في حصد التفاعل، خاصة أن الفضول البشري والرغبة في معرفة ما تقوله الشفاة أمر يحظى باهتمام كبير من الجميع.



