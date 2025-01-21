إيلاف من أنقرة: اندلع حريق في فندق بمنتجع تركي شهير للتزلج، الثلاثاء، في محافظة بولو في الأناضول، ما أسفر عن مقتل 66 شخصاً وإصابة 51 آخرين.

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3,27 صباحا (00,27 ت.غ)، وأعلن لاحقاً عن إخماده.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وهي تشتعل في سقف الفندق والطوابق العلوية.

كما أعلن وزير الداخلية التركي الذي زار الموقع إن "عدد القتلى في حريق الفندق ارتفع إلى 66 شخصا، فيما أصيب 51 شخصا أحدهم في حال الخطر".

من جانبه، قال محافظ ولاية بولو عبدالعزيز آيدن إن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما بعد القفز من المبنى في حالة ذعر.

وأضاف آيدن أن الفندق كان يستضيف 234 نزيلا، وأن 30 شاحنة إطفاء و28 سيارة إسعاف تم إرسالها إلى الموقع.

ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.