إيلاف من واشنطن: بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية، وقع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب جملة من القرارات، بينها أمرا تنفيذيا لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا".

نوبة ضحك

إلا أن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، فخلال خطاب التنصيب وبينما أعلن ترامب الأمر، لقطت عدسات الكاميرات زوجة الرئيس السابق بيل كلينتون ومنافسة ترامب بالانتخابات الرئيسية عام 2016، هيلاري كلينتون وهي غارقة بنوبة ضحك شديدة.

وظهرت السيدة وهي تضحك على كلام ترامب فيما ظهر زوجها وكأنه يحاول تهدئتها.

كما لم تكن كلينتون وحدها، إذ تفاعل أيضاً أعضاء الحشد في روتوندا الكابيتول (القاعة المستديرة في كابيتول الولايات المتحدة) لحفل التنصيب مع كلام ترامب وخططه لتغيير اسم الخليج الشهير.

بينما شجع نائب الرئيس، جي دي فانس، ما قاله الرئيس.

رد من رئيسة المكسيك: "أميركا المكسيكية"

يذكر أن ترامب كان ادعى في نص الأمر التنفيذي أن هذا المسطح المائي كان منذ فترة طويلة من الأصول الأساسية للأمة الأميركية التي كانت مزدهرة في الماضي، وقد ظل جزءا لا يتجزأ من أميركا.

وجاء في الأمر: "كان الخليج شريانا حيويا للتجارة المبكرة لأمريكا والتجارة العالمية".

وكان ترامب قد أعلن في مؤتمر صحافي في 7 يناير/كانون الثاني في منتجع مار-أ-لاجو في بالم بيتش بفلوريدا، عن خطته لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"، مضيفا أن المكسيك يجب أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلاده.

وفي ردها على اقتراح ترامب، قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو في مؤتمر صحافي في 8 يناير/كانون الثاني: "من الواضح أن خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة... لكن لماذا لا نسمي هذه "أميركا المكسيكية؟".