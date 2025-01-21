إيلاف من الضفة: لأول مرة منذ مقتل يحيى السنوار زعيم حماس في غزة، كشفت الحركة اسم خلفه.

ففي بيان موقع باسم رئيس حماس في غزة، أكد القيادي خليل الحية، الذي كان سابقا نائباً للسنوار اليوم الثلاثاء أن القطاع دخل مرحلة جديدة.

كما أضاف في البيان الذي نشر على موقع الحركة الرسمي أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء وإعادة الإعمار.

وشدد على أهمية التضامن والتعاطف في هذا الوقت، بعد انتهاء الحرب.

كذلك أردف قائلا:" كما كنتم رجالاً في الحرب.. ستكونون رجالاً بعد الحرب "، وفق تعبيره.

وكان السنوار قتل في 16 أكتوبر من العام الماضي 2024، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح، جنوب القطاع، بعدما رصد صدفة من قبل جنود إسرائيليين.

فيما رفضت إسرائيل حتى الآن تسليم جثته إلى الحركة، رغم تبادل الأسرى بين الطرفين.

يذكر أن الحية الذي كان من أبرز المرشحين لخلافة السنوار، إلى جانب خالد مشعل، لعب دورا بارزا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

كما كان يدير اللقاءات الرسمية لحماس مع حلفائها في الخارج. وشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ أغسطس 2024 خلفًا للقيادي الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، صالح العاروري.

