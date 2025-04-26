إيلاف من واشنطن: في تصادم جديد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومصر بعد طلبه تهجير أهالي غزة إلى سيناء، والذي رفضته مصر، دعا ترامب اليوم (السبت) إلى السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور مجانا عبر قناة السويس المصرية.

وقال ترامب: "يجب السماح للسفن الأميركية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتابع هذا الأمر بشكل فوري.

وفي تفسيرات الخبراء لهذا المطلب، هناك تأكيدات بأن ترامب يريد مقابلاً مالياً تعويضاً عن نفقات حرب أميركا على اليمن، خاصة أن الحوثيين هم الذين يهددون الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

10 مليار دولار دخل مصر من قناة السويس

ورغم انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل ما يقرب من 10 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، إلا أن دخل الخزانة العامة المصرية من إيرادات القناة لم يقل كثيرًا عن المستهدف في الموازنة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.