إيلاف من بوينس آيرس: من هم أقارب البابا الراحل فرنسيس؟ وهل حرصوا على حضور جنازته؟ حقيقة الأمر أن العلاقات لا تبدو عادية أو طبيعية مثل بقية البشر، ولكنها تتخذ طابعاً دينياً قوياً في بعض الأحيان، و ابتعاد عن العلاقة التقليدية إلى حد يبدو أقرب إلى القطيعة.

فقد رفض البابا في حفل تنصيبه وتوليه منصبه "بابا الفاتيكان" أن تقوم شقيقته الوحيدة التي لاتزال على قيد الحياة وتدعى ماريا إيلينا بيرجوليو (77 عاماً) بالحضور، وأبلغها أن تتبرع بتكاليف الرحلة من الأرجنتين إلى إيطاليا للأعمال الخيرية.

اللافت في الأمر أن أقارب البابا لا يملكون المال لحضور جنازته، واقتصر الحضور على شخث واحد فقط من العائلة، وحصل على تمويل الرحلة من متبرعة في الأرجنتين.

الجانب الاجتماعي في حياة البابا الراحل

خورخي ماريو بيرجوليو (البابا فرنسيس) هو الأكبر بين خمسة أطفال ولدوا لريجينا ماريا سيفوري وماريو خوسيه فرانسيسكو، المهاجرين الإيطاليين الذين ربوا الأسرة في بوينس آيرس، بالأرجنتين.

وكانت شقيقته الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة، ماريا إيلينا بيرجوليو (77 عاما)، قد رأت شقيقها الأكبر آخر مرة في آذار (مارس) 2013، قبل أن يغادر إلى روما لحضور المجمع ويصبح في نهاية المطاف رئيس الكنيسة الكاثوليكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية "هولا" .

ولم تذهب ماريا إيلينا إلى روما لحضور حفل تنصيب فرانسيس، لأن "شقيقي طلب منا توفير المال واستخدامه في الأعمال الخيرية"، كما قالت في ذلك الوقت .

وقال ابنها وابن شقيق فرانسيس، خوسيه بيرجوليو، إن عائلته لن تسافر إلى روما لحضور جنازة عمه، وذلك وفقا لمنشور على موقع X يوم الأربعاء كتبه وزير العبادة والحضارة الأرجنتيني، نويل سوتيلو.

"وأخبرني خوسيه أن قراره وقرار والدته كان اتباع مثال الأب الأقدس وأنهم لم يفكروا أبدًا في السفر، لأنهم يعتقدون أنه أفضل طريقة لتكريم ذكرى البابا فرانسيس"، كما كتب سوتيلو.

ابنة أخت البابا لا تؤمن بأي دين

اعترفت كريستينا بيرجوليو، ابنة ماريا إيلينا (أخت البابا الراحل فرانسيس)، وهي فنانة مشهورة تقيم في مدريد بإسبانيا، بأنها ليست متدينة، ووصفت الكنيسة بأنها "عتيقة"، وقالت إن الدين عفا عليه الزمن.

ولكن من المتوقع أن يكون ماورو بيرجوليو، وهو أحد أبناء أخ فرانسيس، حاضرا في إيطاليا أثناء دفن البابا في كنيسة القديسة مريم الكبرى - وذلك بفضل متبرع خاص يدفع تكاليف سفره هو وزوجته، وفقا لصحيفة لا ناسيون الأرجنتينية.

وقال ماورو، نجل شقيق فرانسيس الراحل أوسكار، إن صاحبة وكالة السفر ريتا ماتيللو عرضت عليه تذاكر، بعدما سمعته يقول في إحدى نشرات الأخبار الأرجنتينية إنه لا يستطيع تحمل تكاليف الرحلة.

قال ماتييلو لصحيفة لا ناسيون : "لقد حزنتُ لسماع أنه لم يستطع السفر. رأيته عاجزًا. كان ينبغي أن يكون هو وزوجته من أوائل المدعوين رسميًا للسفر".

الحكومة تجاهلته

وأشار ماورو إلى أن الحكومة الأرجنتينية فشلت في دعوة العائلة على الرغم من إرسال وفدها الخاص، بما في ذلك الرئيس خافيير ميلي.

"لم أطلب معروفًا أبدًا؛ لقد عُرض عليّ، والحقيقة هي أنني قبلته لأنها كانت فرصتي الوحيدة لوداعهم"، هذا ما قاله ماورو، وهو ممرض، لإذاعة راديو ميترا.

وكتبت فانيسا شقيقة ماورو على موقع X، بحسب صحيفة بوينس آيرس تايمز : "نحن لسنا شخصيات إعلامية، نحن عمال، ومثل معظم الناس، بالكاد نصل إلى نهاية الشهر، ولا نملك ما يكفي من المال".

وكتبت فانيسا أن شقيقها "أراد حقًا أن يكون هناك" لحضور جنازة "عمنا الأخير"، وأنها "ممتنة لوسائل الإعلام للسماح له بالقيام بهذه الرحلة"، في إشارة إلى البرنامج التلفزيوني الذي لفت الانتباه في البداية إلى عدم قدرة ماورو على تمويل الرحلة.

أما فيليبي بيرجوليو، ابن شقيق فرانسيس، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، فإنه يلعب حاليًا في نادي كاستيغليونينسي 1919 الإيطالي لكرة القدم، وفقًا لصحيفة لا ديريشا دياريو .