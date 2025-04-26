إيلاف من لندن: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى تحوّل في موقفه تجاه بوتي بعد لقائه مع فولوديمير زيلينسكي قبل جنازة البابا اليوم السبت.

واعتبر رجل دين كبير في الفاتيكان لقا ترامب مع زيلينسكي "معجزة البابا الراحل فرنسيس".

وقال الرئيس الأوكراني إن المحادثات الثنائية قد تكون "تاريخية" بعد أن أظهرته صورٌ جالسًا مقابل السيد ترامب، على بُعد قدمين تقريبًا، في القاعة الرخامية الكبيرة داخل كاتدرائية القديس بطرس.

وكان الاجتماع بين الزعيمين الأميركي والأوكراني أول لقاء مباشر بينهما منذ الخلاف العلني في المكتب البيضاوي في فبراير.

وقال الرئيس الأميركي إنه يشكك في رغبة نظيره الروسي في إنهاء الحرب بعد مغادرة روما عقب جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال زيلينسكي: "لم يكن هناك أي مبرر" للرئيس الروسي "لإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية والمدن والبلدات خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف: "هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب، بل يُجرّني فقط، ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة، من خلال "المعاملات المصرفية" أو "العقوبات الثانوية؟" يموت الكثير من الناس!!!".

وقال السيد زيلينسكي إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع السيد ترامب، حيث تحدثا عن الدفاع عن الشعب الأوكراني، ووقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وسلام دائم ودائم من شأنه أن يمنع استئناف الحرب.

وأظهرت صور أخرى نشرها مكتب الرئيس الأوكراني حضور السير كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جزءًا من المحادثات، التي وصفتها الرئاسة الفرنسية بأنها "إيجابية".

15 دقيقة

وصرح المتحدث باسم السيد زيلينسكي بأن الاجتماع استمر حوالي 15 دقيقة، واتفق هو والسيد ترامب على إجراء المزيد من المناقشات في وقت لاحق من يوم السبت.

لكن الرئيس الأميركي غادر روما متوجهًا إلى واشنطن على متن طائرة الرئاسة بعد الجنازة بفترة وجيزة دون إجراء أي محادثات أخرى.

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني أنه لم يُعقد اجتماع ثانٍ في روما بسبب جدول أعمال الزعيمين المزدحم، على الرغم من أنه أجرى مناقشات منفصلة مع السيد ستارمر والسيد ماكرون.

وقال الرئيس الفرنسي في منشور على موقع X: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط"، وأن ما يسمى بتحالف الراغبين، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، سيواصل العمل لتحقيق سلام دائم.

قوبل خروج السيد زيلينسكي من كاتدرائية القديس بطرس بتصفيق حار من بعض قادة العالم الحاضرين في الفاتيكان بعد أن توقف أمام نعش البابا لتقديم واجب العزاء.

صرح السير توني برينتون، السفير البريطاني السابق لدى روسيا، بأن هذا الحدث يُتيح فرصًا دبلوماسية، بما في ذلك "أكبر لقاء ممكن" بين السيد ترامب والزعيم الأوكراني.

وأضاف لشبكة (سكاي نيوز) أن هذا قد يُمثل "خطوة مهمة" في بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

معجزة البابا فرنسيس

وصرح البروفيسور الأب فرانشيسكو جيوردانو لشبكة سكاي نيوز بأن رجال الدين وصفوا الاجتماع بأنه "معجزة البابا فرانسيس"، مضيفًا: "لقد شهدنا اليوم الكثير من الأحداث - لقد كان الأمر مذهلًا".

ويأتي هذا الاجتماع الثنائي بعد أن أجرى ستيف ويتكوف، مفاوض السلام في إدارة ترامب، محادثات مع السيد بوتين في الكرملين.

وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، بأنهما ناقشا "إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا". لم تُجرِ روسيا وأوكرانيا محادثات مباشرة منذ الأسابيع الأولى للحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.

وكان ترامب اعلن أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب "وشيك للغاية"، وحثّ السيد زيلينسكي على "إنجازه" في منشور على منصته "تروث سوشيال".

وسبق أن حذّر الجانبين من أن إدارته ستتراجع عن جهودها لتحقيق السلام إذا لم يتوصلا إلى اتفاق قريبًا.

في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة البولندية أن مروحية عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي فوق بحر البلطيق مساء الجمعة. وقالت في منشور على موقع X: "تشير طبيعة الحادث إلى أن روسيا تختبر جاهزية أنظمة دفاعنا الجوي".