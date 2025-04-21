إيلاف من واشنطن: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع للمضي قدما في عقد صفقات تجارية ضخمة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال": "نأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع، وسيبدأ البلدان بعد ذلك بعقد صفقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية المزدهرة، وتحقيق ثروة طائلة!".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة سترحب بتمديد الهدنة بعد يوم الأحد"، مشيرة إلى أن "وزارة الخارجية أكدت التزام واشنطن بتحقيق تسوية كاملة وشاملة للأزمة الأوكرانية".

هذا وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد، أن هدنة عيد الفصح تنتهي عند منتصف الليلة، ولم يصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي أوامر بتمديدها.

وأوضحت الخارجية الروسية أن أوكرانيا بعدم التزامها بهدنة الرئيس فلاديمير بوتين، أكدت عجزها عن وقف إطلاق النار حتى لمدة 30 ساعة.

وعلى الرغم من زعم فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للالتزام بـ "الهدوء" خلال هدنة عيد الفصح، في حال التزام روسيا بها، إلا أن قوات نظام كييف قامت بقصف مدينة غورلوفكا (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، صباح عيد الفصح رغم الهدنة.

