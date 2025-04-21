مع انتهاء "هدنة عيد الفصح" التي أعلنت عنها موسكو واستمرت ثلاثين ساعة حتى ليل الأحد، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بخرق الهدنة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية انتهكت وقف إطلاق النار نحو 3000 مرة منذ بداية يوم الأحد، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت هجماتٍ من أوكرانيا، واتهمت كييف بإطلاق مئات الطائرات المسيرة والقذائف.

ولم تتحقق بي بي سي بشكل مستقل من مزاعم الطرفين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الذي يسعى لإنهاء الحرب - إنه "يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

ومنذ أن بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، سيطرت على حوالي 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم الجنوبية التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص - الغالبية العظمى منهم من الجنود - قتلوا أو أصيبوا من طرفي القتال منذ عام 2022.

وخلال الشهر الماضي، طرحت موسكو قائمة طويلة من الشروط رداً على مقترح لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن السبت، انتهاء جميع الأعمال العدائية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش يوم السبت حتى العاشرة مساء بتوقيت غرينتش يوم الأحد، فيما أكدت كييف التزامها أيضًا.

وقال بوتين في إعلانه "خلال هذه الفترة، أمرت بوقف جميع العمليات العسكرية، ونتوقع أن يحذو الجانب الأوكراني حذونا، وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة واستفزازات من العدو، وأي أعمال عدوانية".

لكن الرئيس الأوكراني قال في وقت متأخر من مساء الأحد، إن روسيا نفذت 1882 عملية قصف، منها 812 عملية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، وفقا لتقرير من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي.

وقال زيلينسكي إن أعنف عمليات القصف والهجمات كانت في شرق أوكرانيا بالقرب من مدينة بوكروفسك المحاصرة، وهي مركز لوجستي رئيسي في منطقة دونيتسك.

وأضاف زيلينسكي أن "طبيعة الإجراءات الأوكرانية ستظل في سياق الرد: سنرد على الصمت بالصمت، وستكون ضرباتنا للحماية من الضربات الروسية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي إنه "لم تكن هناك تنبيهات بشأن غارات جوية اليوم"، في إشارة إلى الضربات الجوية التي تشنها روسيا بطائرات دون طيار والصواريخ بشكل يومي.

واقترح زيلينسكي "وقف أي ضربات باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ على البنية التحتية المدنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً، مع إمكانية التمديد".

واعتبر زيلينسكي إن إعلان بوتين عن الهدنة كان بمثابة مناورة " للعلاقات العامة".

الهجمات الروسية على أوكرانيا "مستمرة" رغم إعلان بوتين عن "هدنة عيد الفصح"

وأضاف زيلينسكي أن كلام بوتين "فارغ" واتهم الكرملين بمحاولة خلق "انطباع عام عن وقف إطلاق النار".

وقال الرئيس الأوكراني يوم الأحد "إن عيد الفصح هذا أظهر بوضوح أن المصدر الوحيد لهذه الحرب، والسبب في استمرارها، هو روسيا"، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها "التزمت بوقف إطلاق النار بشكل صارم".

من جانبها، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا باستخدام صواريخ هيمارز التي قدمتها الولايات المتحدة لخرق وقف إطلاق النار.

وقبل ساعات من انتهاء الهدنة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتن لم يصدر أمراً بتمديدها، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وجاء الإعلان المفاجئ عن "هدنة عيد الفصح" بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"عدم الوساطة" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا .

كيف سارت "الهدنة"

كانت هناك ردود فعل متباينة بشأن الهدنة التي استمرت 30 ساعة من قبل الأوكرانيين الذين حضروا قداس صباح عيد الفصح في كييف ومدينة دونيتسك المحتلة من قبل روسيا يوم الأحد.

وقالت المحامية أولينا بوبريتش البالغة من العمر 45 عاما لوكالة رويترز للأنباء: "لا أعتقد أن هذا الرجل [بوتين] له أي علاقة بالإنسانية".

إلا أن العديد من سكان مدينة دونيتسك التي يخضع جزء كبير منها للسيطرة الروسية منذ عام 2014، أعربوا عن عدم ثقتهم في التزام زيلينسكي بشروط وقف إطلاق النار.

وقال فلاديمير، الذي حضر قداس صباح عيد الفصح في دونيتسك: "راقبتُ ردود أفعاله [زيلينسكي] عن كثب. لم يكن هناك أي شيء بخصوص وقف إطلاق النار... مجرد تصريحات غامضة، لا تُعطي أي ثقة بأننا لن نتعرض للقصف".

ووصفت الحكومة البريطانية يوم الأحد وقف إطلاق النار المقترح بأنه "خدعة ليوم واحد"، قائلة إن الهدنة المزعومة تضمنت "انتهاكات، بما في ذلك قتل وجرح المزيد من الأوكرانيين الأبرياء".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية أن الهدنة تتناسب مع "نمط وقف إطلاق النار الزائف السابق"، ودعت بدلا من ذلك إلى وقف أطول للقتال لمدة 30 يوما، كما اقترحت أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية والتنمية: "كما هو الحال دائمًا، لا نرى أي دليل على أن الرئيس بوتين يستعد بشكل جدي للسلام".

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فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إنها سترحب بتمديد وقف إطلاق النار، وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الأحد: "نحن لا نزال ملتزمين بتحقيق وقف إطلاق النار الكامل والشامل، وعندما نقوم بتقييم مدى جدية هذه القضية، فإننا نرحب بتمديدها إلى ما بعد يوم الأحد."

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وأعلن بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا ليوم واحد حتى منتصف ليل الأحد بتوقيت موسكو (21:00 بتوقيت غرينتش).

في 24 فبراير/شباط 2022، شنت روسيا غزواً واسع النطاق على أوكرانيا، وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص - الغالبية العظمى منهم جنود - قتلوا أو أصيبوا من جميع الجهات.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع روسيا كجزء من جهودها لإنهاء الحرب، لكنها تواجه صعوبة في تحقيق تقدم كبير.

في الشهر الماضي، طرحت موسكو قائمة طويلة من الشروط ردا على وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط الذي تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة "لن تستمر في هذا المسعى لأسابيع وأشهر متواصلة"، لأنها لديها "أولويات أخرى للتركيز عليها".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نحدد بسرعة كبيرة الآن - وأنا أتحدث عن مسألة أيام - ما إذا كان هذا ممكنا أم لا، ،إذا لم يحدث هذا، فسوف ننتقل إلى الأمام." وفق ما قال.