إيلاف من بيروت: أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء الجمعة ، حفلًا غنائيًا على مسرح "أولمبيا" في باريس، أحد أبرز المعالم الثقافية الأوروبية. وجاء الحفل ضمن جولتها الغنائية الدولية لهذا العام، وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية ومحبي الموسيقى الشرقية.



اختارت إليسا لهذه المناسبة فستانًا قصيرًا باللون الأسود من توقيع دار "فالنتينو" Valentino.

وتميز التصميم بخطوطه العصرية المفتوحة عند الصدر، وخلوه من الأكمام، فيما أضفت الشراريب اللامعة حركة ديناميكية ملفتة مع كل إيقاع على المسرح.







نسقت إليسا إطلالتها مع قفازات سوداء طويلة استلهمت طابع الأناقة الكلاسيكية، وارتدت مجوهرات ماسية بارزة عززت من رقي إطلالتها دون مبالغة في البريق.



أما تسريحة الشعر فجاءت متموجة وناعمة، مع مكياج ركز على العيون الدخانية وتدرجات خوخية ناعمة أضفت لمسة دافئة على ملامحها.



وفي لحظة رمزية مؤثرة خلال الحفل، رفعت إليسا العلم اللبناني فوق كتفيها أثناء تأديتها إحدى الأغنيات الوطنية، في تعبير عن ارتباطها بالهوية والانتماء الوطني. وقد قوبلت هذه اللفتة بتفاعل وتصفيق حار من الجمهور الحاضر.

النجمة #اليسا تحمل العلم اللبناني والجمهور كورال على اغنية كرمالك 🎼🎤#ElissaOlympia pic.twitter.com/FXuqKJVEud — Elie Merheb (@_ElieMerheb) April 25, 2025