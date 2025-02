إيلاف من الرياض: تستقطب المروحة البرامجية لـ قنوات "مجموعة MBC" ومنصة "شاهد" خلال شهر رمضان المبارك مُجمل الأعمال الدرامية والبرامجية العربية، وهو ما ينعكس عبر طيف واسع من أبرز الإنتاجات الدرامية والكوميدية والبرامجية الاجتماعية والتوعوية والحوارية.

يُتوّج ذلك كوكبة من نجوم الدراما والإعلام العرب الذين يضيئون سماء الموسم الرمضاني من مصر مروراً بالخليج العربي فالعراق وبلاد الشام وصولاً إلى دول المغرب العربي. خلطة فريدة من المحتوى تتوزّع خلال الموسم الرمضاني على قنوات MBC1، MBC دراما، MBC العراق، MBCمصر، MBC5.

أما منصة "شاهد" فتجمع ألمع النجوم وأقوى الأعمال وأبرز البرامج الرمضانية من المحيط إلى الخليج تحت سقفٍ واحد، مع عروض تسبق شاشات MBC بـ 24 ساعة.

MBC1

برنامج الطبخ

إفطارنا غير

يطل الشيف عمر الوطبان برفقة مختصين وفنانين في الطبخ من السعودية والعالم العربي في رحلة إلهام حقيقي. ,إبداع يومي مع وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العرب.

البرامج الاجتماعية والحوارية

سين (الموسم الثالث) – أحمد الشقيري

يأخذ الشقيري المشاهدين في هذا الموسم إلى الصين ويكتشف كيف أبادوا الفقر من جذوره.. يتحدث عن بناء الأمم ومفهوم السعادة. يصل إلى الفضاء، ويتطرق إلى عالم خالٍ من الأدوية ومليئ بالعلم والابتكار .

حكاية وعد (الموسم الثالث) – عمر الجريسي

استكمالاً للموسمين السابقين، يتابع عمر الجريسي آخر المستجدات والإنجازات لرؤية السعودية 2030 في مختلف الجوانب، من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع التي تم البدء بتنفيذها وإنجازها. ما يميز هذا الموسم هي لقاءات حصرية مع شخصيات وقادة ستظهر للمرة الأولى في الإعلام وكانوا شهوداً على كواليس وضع الخطط والإشراف عليها منذ الأيام الأولى.



مالك بالطويلة - مالك الروقي

في استمرار لنجاح المواسم السابقة.. يروي مالك في 10 دقائق من كل حلقة قصة شخصية أثرت في البشرية، ويسرد لنا أحداثاً تاريخيةً هامة وقصصاً فريدة وملهمة حملت أثراً ملموساً ومستداماً في حياتنا.



الكوميديا

رامز إيلون مصر

يرجع رامز جلال مرة ثانية ويورط النجوم في المزيد من المقالب. وكالعادة حيفاجئنا بنسخة جديدة ومختلفة عن اللي قبلها لصاحب المقالب الأشهر في العالم العربي.

فمن هم النجوم اللذين قي يغدوا ضحايا رامز في هذا الموسم من نجوم الفن والرياضة والإعلام والمجتمع.

يقدم رامز برنامجه برعاية الهيئة العامة للترفيه GIA في المملكة العربية السعودية.

واي فاي (الموسم الخامس)

سكيتشات كوميدية متنوعة منها تقليد المشاهير .. الساحر.. لو عندي .. بيت العمر.. جلسة شيبان.. عزيز وعيضة وظافر.. لمة عائلية وغيرها..

بطولة: أسعد الزهراني – حبيب الحبيب – أحمد العونان

يوميات رجل عانس

الحياة الهادئة أم دخول قفص الزوجية؟ هذا السؤال يدور في رأس عبدالله كل يوم مع ضغط والدته لتزويجه وتساقط أصدقائه واحداً تلو الآخر في قفص الزوجيية!

بطولة ابراهيم حجاج – آيدا – فيصل الدوخي – سعيد صالح



الدراما

ام 44 (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة السعودية)

يتناول قصص حياتيه لنساء تجاوزن الـ 40 من العمر، ويستعرض تفاصيل حياتهن المليئة بالصراعات العاطفية والاجتماعية.

العمل من تأليف هبه مشاري حماده، بطولة سمية الخشاب، جمانا مراد، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، ميس كمر، لولوه الملا، عبير أحمد، هدى الخطيب، إيمان الحسيني، وإخراج المثنى صبح.

سيد الناس

عندما يموت زعيم عائلة أبو العباس، يوصي لابنه جارحي بالعائلة وميراث العائلة.. هذا الإرث ليس مالاً ولا جاه بل مصائب يومية لايتخيلها عقل من الأعمال غير مشروعة في الذهب والألماس والمخدرات والفساد.

بطولة: عمرو سعد، خالد الصاوي، الهام شاهين، منه فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، عماد زيادة وآخرين.

شارع الأعشى (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة السعودية)

تدور أحداث العمل خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في شارع الأعشى وما له من غنى اجتماعي وثقافي وحضور وجداني في ذاكرة كل من عاش تلك الحقبة. العمل مأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة الروائية بدرية البشر، بطولة: الهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، ريم الحبيب، براء العالم، لمى عبد الوهاب، آلاء سالم، أميرة الشريف، مها غزال، وآخرين.

MBC دراما



إش إش

اش اش فتاة جميلة ليس لديها يد في اختيار عائلتها، اضطرت لتعمل راقصة من الدرجة الثالثة على خطى والدتها المعتزلة التي لم تحقق أحلامها.. لكن لدى اش اش أحلام أخرى بعيداً عن عالم الرقص، وعندما تدخل صدفةً عالم آل الجريتلي تكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هاله صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، وآخرين.

أبو البنات

تدور أحداث العمل بين أسرار الماضي ومفاجآت الحاضر فالعم جمعة لديه ثلاث بنات وخلف كل واحدة منهن حكاية، فيما تعيش زوجته أنيسة تحت تهديد الزواج عليها إن لم تنجب له طفلاً ذكراً.. وهنا يأتي السر الكبير الذي يرجع إلى 25 سنة، لتبدأ مرحلة من الاعترافات وتضارب المصالح والنهايات الصادمة..

بطولة: ابراهيم الحربي – شيماء علي - هبة الدري – فهد باسم – فتات سلطان - شوق الهادي وآخرين.

بيت حمولة

يرصد العمل يوميات أسرة تعاني من تسلط وجبروت جميلة الجدة الخمسينية والأم المسيطرة على أبنائها الخمسة وابنتها الوحيدة. صراعات وتوترات بين الأبناء وزوجاتهم، مع مشاكل مالية تظهر الوجوه الخفية لكل فرد من تلك العائلة، فيما تحاول جميلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والإمساك بزمام الأمور من جديد.

بطولة: الهام الفضالة - طيف - ليالي دهراب - شهد الياسين - شيلاء سبت، وآخرين.

تحت سابع أرض

موسى، ضابط نزيه في الأمن الجنائي، يكتشف مع الأيام أن أخوته يزوّرون الدولارات فيضطر لإدارة العمل بهدف حمايتهم من العصابة التي يتعاملون معها، لكنه يتحول تدريجياً إلى شخص فاسد يسعى للسلطة والمال مما يغير حياته وحياة من حوله بشكل مفاجئ.

بطولة: تيم حسن - كاريس بشار- أنس طيارة – منى واصف- ريهام قصار- جوان خضر- مجد فضة وآخرين.

عمتي نويّر (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة السعودية)

تدور أحداث العمل داخل عمارة تقطنها عائلة واحدة. وبعد وفاة راشد رب الاسرة، يجد أفراد العائلة أنفسهم في نزاع بين بعضهم البعض للحصول على ثروة الوالد وميراثه الخفي الذي لا يعرف قيمتهالحقيقية أحد. من جانبها تحاول العمة نويّر إعادة لم شمل العائلة وحل النزاع على الثروة وسط العديد من الصراعات والمؤامرات والمفارقات التي تأخذ طابعاً كوميدياً.

بطولة: ريم الحبيب، رها فهد، سعد الشطي، فتون الجارالله، زارا البلوشي، عبد الرحمن نافع، سراء العتيبي، مريم عبد لرحمن، بدور العتيبي، عبدالعزيز المليفي، مريم الغامدي، نايف خلف، عبدالله أحمد، فهد القحطاني، محمد الهاشم، وآخرين.

البطل

في قرية نائية، يضحي أستاذ مدرسي بنفسه لإنقاذ مراهق من النار ليصبح مشلولاً بعدها.. ويتحول إلى بطل في نظر سكان قريته. لكن هذا لا يدوم طويلاً حيث تبدأ مكانته بالتراجع شيئاً فشيئاً مع ظهور شخص فاسد يدير شبكة تهريب واسعة يسيطر عبرها على السكان.

بطولة: بسام كوسا – محمود نصر – نور علي- خالد شباط – نانسي خوري- هيما اسماعيل- وسام رضا وآخرين.

MBC مصر

إش إش

عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المُرتبطه به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة من خلال مُسلسل "إش إش" الذي يُعرض حصرياً على شاشة " MBCمصر" خلال شهر رمضان المُبارك. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر وفي الوقت ذاته يغوص في حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى، فهل هي فعلاً ضحية للظروف والأزمات أم هي مُخطئة وتستحق كل ما يحدث لها.

بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، ندى موسي، إنتصار، دينا، إدوارد، وآخرين... ومن تأليف محمد سامي ومُهاب طارق، وإخراج محمد سامي..

العتاولة 2 (مشاركة مميزة في الإنتاج من جانب الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية)

بعد النجاح الكبير الذي واكب الموسم الأول وتصدر نسب المُشاهدة، يعود الصراع بين "نصار"، و"خضر"، و"عيسي" مرة أخرى بصورة أكثر شراسة وقوه في مُسلسل "العتاولة 2" الذي يظهر هذا العام بمُشاركة لافته ومُميزة في الإنتاج من جانب الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر"، خلال شهر رمضان، حيث يُحاول كل طرف أن ينتصر بطريقته ويُطبق نظريته مما يُكسب العمل نكهة خاصة.

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

المداح أسطورة العهد (الموسم الخامس)

تمتد الأحداث بإيقاع مُختلف ومشوق مع انضمام النجمة غادة عادل للموسم الجديد حيث يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ويخبروه بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات ابليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللواتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج. بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبه مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان وآخرين.

أشغال شقة جداً

بعد أن أصبحا والدين لأربعة أطفال، تنقلب حياة حمدي وياسمين رأسا على عقب عندما يواجه هو مشاكل في العمل وتقرر هي العودة إلى حياتها المهنية.

بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين مصفطى غريب.

نص الشعب اسمه محمد

ظناً منه أنه قادر على إدارة حياة مزدوجة بسلاسة، يتقدم محمد، المتزوج سرا وله طفل، لخطبة سارة. ولكن عندما يتدخل القدر (والأمهات الفضوليات) في حياته، تتحول خطته المثالية إلى قنبلة موقوتة!

بطولة: عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، مايان السيد.

منتهي الصلاحية

ملف إجتماعي شائك ينتقل من الواقع إلى الشاشة حيث يرصد العالم الخفي للمراهنات التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين.

بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين... ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي..



80 باكو

كوميديا اجتماعية تدور حول مجموعة من الفتيات يعملن في كوافير نسائي وسط المدينة، ويتعرضن يومياً لمُفارقات وحكايات وقصص متنوعة.

بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، إنتصار، دنيا سامي، إنعام سالوسة، محمد لطفي، خالد مُختار وآخرين.. ومن تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

5MBC

يوم ملقاك

مسلسل درامي مغربي تدور أحداثه في قرية مغربية صغيرة حيث تسود التقاليد والأسرار وتتشابك مصائر عدة شخصيات في شبكة معقدة من الخيانة، الحب، قبل أن تنطلق الأحداث إلى شوارع الدار البيضاء.

تأليف بشرى ملاك وإخراج مصطفي أشاور. ويشارك في بطولته: دنيا بوطازوت، محمد خيي، صباح بنشويخ، حمزة الفضلي، فاطمة الزهراء لحرش، مراد حميمو، حليمة بحراوي، مريم لكرع، أسماء القرطبي، لبنى الجوهري، أنس كماني وآخرين.

رحمة

دراما مغربية تدور في أجواء اجتماعية مؤثرة تغوص في خبايا النفس البشرية. رحمة الفتاة البريئة التي تخوض تجربة زواج قاسية من رجل مُتسلط وقاسٍ، تُرزق بابن وبنت، ولكن يضعها القدر في اختبار أكثر قسوة وصعوبة حيث يُعاني الابن من إعاقة دائمة لتتواصل صعوبات الحياة مع إستمرار مُعاناتها مع زوجها.

تأليف بشري ملاك، وإخراج محمد على المجبود. بطولة: عبد الله ديدان، كريمة غيث، ادريس شلوح، هيثم مفتاح، فرح الفاسي، ريم فكري، نبيل عاطف، وآخرين.

شاهد

80 باكو

عندما تعجز بوسي، وهي مصففة شعر موهوبة، عن تأمين 80 باكو لإتمام زواجها، تقرر صاحبة الصالون لولا ترقيتها إلى مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن... حيث تنفتح على عالم آخر يغير نظرتها للعالم ونفسها وأحلامها.

بطولة: هدى المفتي، انتصار، رحمه أحمد فرج، دنيا سامي، خالد مختار

البطل

بعد أن يضحي بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن نيران مميتة، يصبح رجل في منتصف العمر بطل يتغنى به أهل القرية، لكنه سرعان ما يجد نفسه وسط معركة نفوذ ضد بلطجي ماكر

بطولة: بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، فرح بسيسو

الشميسي

بعد وفاة والده، يجد فهد نفسه وحيدا في مواجهة عبئين ثقيلين: وصية يرفض أخواه تنفيذها، وسر دفنه والده مع أمه قبل رحيله.

بطولة: ريم عبدالله، عبد الاله السناني، هبه حسين، عبد الرحمن نافع

الزافر

يعمل يحيى، وهو حفيد شيخ سابق، في أرض بن رافع كمزارع بسيط يحاول الموازنة بين الديون وإطعام المحتاجين سرا. لكن عندما يخسر كل بضاعته، يجد نفسه في مواجهة مصير مجهول سيقلب حياته رأسا على عقب

بطولة: راشد الشمراني، مريم الغامدي، مروة محمد، علي الحميدي، جبران الجبران، مرزوق الغامدي

عمتي نوير (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة السعودية)

يتوفى والد نوير ويترك لها عبء تنفيذ وصيته، وهي أن تحفظ سر امتلاكه لثروة تبلغ نصف مليار ريال عن العائلة الطامعة بالمال.

بطولة: ريم الحبيب، رها فهد، نايف خلف، سعد الشطي، فتون الجارلله، عبدالرحمن نايفه، ساره العتيبي، مريم عبدالرحمن

أشغال شقة جداً

بعد أن أصبحا والدين لأربعة أطفال، تنقلب حياة حمدي وياسمين رأسا على عقب عندما يواجه هو مشاكل في العمل وتقرر هي العودة إلى حياتها المهنية.

بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين مصفطى غريب

برنامج بين أهلنا (الموسم 7)

يواصل المغامرون العراقيون الثلاثة حيدر، طارق، حسين رحلاتهم داخل مختلف المناطق العراقية.

بيت حمولة

تحت سقف واحد مع عائلتها، تتلاعب أم أرملة بحياة أبنائها وأزواجهم، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية... كل ذلك باسم حبها الخانق لهم

بطولة: الهام الفضالة، ليالي دهراب، شهد الياسين، شيلا سبت

بالدم

بعد مرور 45 عاما، تكتشف غالية سرا خطيرا عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.

بطولة: ماغي بوغصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، وسام فارس

برنامج بورودكاست مع حسن عسيري

لأول مرة، يستفز حسن عسيري مشاهيركم المفضلين بأسئلة لم يجرؤ أحد على طرحها من قبل. لحظات صادمة، ومواقف طريفة، وضحك لا ينتهي مع نجومكم خارج منطقة راحتهم!

بودكاست "Behind The Sheen" مع لبنى عبد العزيز في رمضان

يطل نخبة من نجوم ونجمات العالم العربي في بودكاست "Behind The Sheen" (بيهايند ذا شين) ضمن 15 حلقة من إنتاج "شاهد"، وذلك على منصة "شاهد" المفتوحة في شهر رمضان.

إخواتي

يراود نجلاء، التي تعيش حياة قاسية مع زوجها المسيء، حلم غريب عن موته، لتجد بعدها جثته هامدة على عتبة منزلها. في خضم هذه المأساة الغامضة، تلجأ إلى أخواتها الثلاثة لإيجاد حل.

بطولة: نيللي كريم، كنده علوش، روبي

السيرك

يخوض مجموعة من السجناء سلسلة من التحديات الكوميدية بعد أن أتيحت لهم الفرصة لقضاء عقوبتهم من خلال القيام بأعمال الخدمة الاجتماعية في سيرك محلي.

بطولة: حسن البلام، داوود حسين، خالد الفراج

اش اش

ورثت إش إش جمال والدتها وفقرها، لتجد نفسها راقصة رغما عنها. تدخل صدفة عالم آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة

بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هاله صدقي، إدوارد، شيماء سيف، انتصار

حكيم باشا

بعد سنوات من بناء إمبراطورية، يهتز نفوذ عائلة قوية تحت وطأة الطمع والطموح والتنافس. بين الولاء والخيانة، تشتعل معركة على الثروة، مهددة بتغيير مصير الجميع

بطولة: مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ

حامض حلو

يعود المسلسل الاجتماعي الكوميدي العراقي حامض حلو في موسمه السادس مليئا بالضحك، ليغوص في الفوضى الكوميدية لعائلة عراقية تقليدية، مع إضافة جرعة من مشاكل الشباب وتحدياتهم!

بطولة: إحسان دعدوش، علي جابر، رافال نشمي، ناريمان الصابوري، علي الملاك

برنامج حكاية وعد (الموسم الثالث) – عمر الجريسي

استكمالاً للموسمين السابقين، يتابع عمر الجريسي آخر المستجدات والإنجازات لرؤية السعودية 2030 في مختلف الجوانب، من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع التي تم البدء بتنفيذها وإنجازها. ما يميز هذا الموسم هي لقاءات حصرية مع شخصيات وقادة ستظهر للمرة الأولى في الإعلام وكانوا شهوداً على كواليس وضع الخطط والإشراف عليها منذ الأيام الأولى.



ابن الباشا

في هذه الدراما التشويقية العراقية، يجد ابنا مسؤولين رفيعي المستوى نفسيهما على طرفي نقيض في حرب شرسة بين الخير والشر، حيث يعمل أحدهما كمحقق مخلص لمحاربة الفساد الذي يزرع الآخر بذوره.

بطولة: بكر خالد، هند نزار، سيف الشريف، مارتا حامد، عادل عثمان

برنامج المسابقات "إربح الملايين" مع جواد الشاكرجي

اتصل وشارك في المسابقات اليومية واربح الجوائز النقدية



كامل العدد ++

يستقر أحمد وليلى وعائلتهما (أخيرا)، لكن سرعان ما يهتز "الروتين" عقب موجة من التحديات التي تطرأ مع دخول طليق ليلى وشقيقة أحمد إلى حياتهم.

بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامه، إسعاد يونس، ميمي جمال، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، بدره

كوكب فجعان

دراما أنيميشن كوميدية تسلط الضوء على العادات السيئة التي ينتهجها البعض خلال شهر رمضان كالإسراف في الطعام، والغضب غير المبرر، والسهر طوال الليل والنوم خلال النهار، وغيرها من الممارسات السيئة.



ليالي روكسي

يجسد أيمن زيدان شخصية وطنية تتعرض لصراعات متعددة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، فيما تلعب سلاف فواخرجي دور توتة، أول ممثلة سورية تحاول إثبات نفسها في عالم الفن رغم العوائق المجتمعية.

بطولة: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي

للأذكياء فقط

في إطار كوميدي، تدور أحداث المسلسل حول شاب يقع في حب زميلته بالجامعة، ويحاول اختراع علاج لمرض نادر، ويتعرض مع أصدقائه لمجموعة من المواقف والمفارقات.

بطولة: حمدي المرغني، دعاء حكم، كريم عفيفي، رنا رئيس

برنامج مالك بالطويلة - مالك الروقي

في استمرار لنجاح المواسم السابقة.. يروي مالك في 10 دقائق من كل حلقة قصة شخصية أثرت في البشرية، ويسرد لنا أحداثاً تاريخيةً هامة وقصصاً فريدة وملهمة حملت أثراً ملموساً ومستداماً في حياتنا.

منتهي الصلاحية

بعد خسارة وظيفته وانفصال زوجته عنه وتوتر علاقته بابنته الوحيدة، يجد صالح خلاصه في القمار الإلكتروني، مقتنعا بأنه طريقه لاستعادة كل شيء… لكن رهانه الأخير يقوده إلى منزلق خطير يغير حياته إلى الأبد.

بطولة: محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، حسن مالك، محمود الليثي، دنيا ماهر.

نفَس

تفقد راقصة باليه شابه بصرها تدريجيا، وتجد الأمل في شاب يعيد لها ثقتها بنفسها. ولكن عندما يزهر الحب بينهما، يتدخل والدها النافذ ليحطم عالمها ويعيدها إلى نقطة الصفر.

بطولة: عابد فهد، دانييلا رحمه، معتصم النهار

نص الشعب اسمه محمد

ظناً منه أنه قادر على إدارة حياة مزدوجة بسلاسة، يتقدم محمد، المتزوج سرا وله طفل، لخطبة سارة. ولكن عندما يتدخل القدر (والأمهات الفضوليات) في حياته، تتحول خطته المثالية إلى قنبلة موقوتة!

بطولة: عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، مايان السيد

رحمة

دراما مغربية تدور في أجواء اجتماعية مؤثرة تغوص في خبايا النفس البشرية. رحمة الفتاة البريئة التي تخوض تجربة زواج قاسية من رجل مُتسلط وقاسٍ، تُرزق بابن وبنت، ولكن يضعها القدر في اختبار أكثر قسوة وصعوبة حيث يُعاني الابن من إعاقة دائمة لتتواصل صعوبات الحياة مع إستمرار مُعاناتها مع زوجها.

تأليف بشري ملاك، وإخراج محمد على المجبود. بطولة: عبد الله ديدان، كريمة غيث، ادريس شلوح، هيثم مفتاح، فرح الفاسي، ريم فكري، نبيل عاطف، وآخرين.

سين (الموسم الثالث) – أحمد الشقيري

يأخذ الشقيري المشاهدين في هذا الموسم إلى الصين ويكتشف كيف أبادوا الفقر من جذوره.. يتحدث عن بناء الأمم ومفهوم السعادة. يصل إلى الفضاء، ويتطرق إلى عالم خالٍ من الأدوية ومليئ بالعلم والابتكار.

شارع الأعشى (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة السعودية)

تدور أحداث العمل خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في شارع الأعشى وما له من غنى اجتماعي وثقافي وحضور وجداني في ذاكرة كل من عاش تلك الحقبة. العمل مأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة الروائية بدرية البشر، بطولة: الهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، ريم الحبيب، براء العالم، لمى عبد الوهاب، آلاء سالم، أميرة الشريف، مها غزال، وآخرين.

تحت سابع أرض

موسى، ضابط نزيه في الأمن الجنائي، يكتشف مع الأيام أن أخوته يزوّرون الدولارات فيضطر لإدارة العمل بهدف حمايتهم من العصابة التي يتعاملون معها، لكنه يتحول تدريجياً إلى شخص فاسد يسعى للسلطة والمال مما يغير حياته وحياة من حوله بشكل مفاجئ.

بطولة: تيم حسن - كاريس بشار- أنس طيارة – منى واصف- ريهام قصار- جوان خضر- مجد فضة وآخرين.

طقطق وأخو شمّا

أنيمشن عائلي لطيف في جو كوميدي تدور حول انتقال الظاطور الظريف طقطق عن طريق الصدفة إلى منزل جديد بجانب الصحراء، ليلتقي بصديقه الجديد الضب أخو شمّا، وأصدقاء آخرين، ليخوضوا معاً مغامرات مثيرة في عالم البشر.

ام 44 (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة)

يتناول قصص حياتيه لنساء تجاوزن الـ 40 من العمر، ويستعرض تفاصيل حياتهن المليئة بالصراعات العاطفية والاجتماعية.

العمل من تأليف هبه مشاري حماده، بطولة سمية الخشاب، جمانا مراد، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، ميس كمر، لولوه الملا، عبير أحمد، هدى الخطيب، إيمان الحسيني، وإخراج المثنى صبح.

وتقابل حبيب

تترك ليل زوجها بعد صدمة زواجه السري من امرأة أخرى، لتجد نفسها بعدها غارقة في حب شقيقه. بينما تحاول إخفاء علاقتهما، تكتشف جانبا إجراميا للزوجة الثانية، فتقرر خوض معركة على جبهتي الحب والعدالة.

بطولة: ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، باسنت شوقي.

واي فاي (الموسم الخامس)

سكيتشات كوميدية متنوعة منها تقليد المشاهير .. الساحر.. لو عندي .. بيت العمر.. جلسة شيبان.. عزيز وعيضة وظافر.. لمة عائلية وغيرها..

بطولة: أسعد الزهراني – حبيب الحبيب – أحمد العونان

يوم ملقاك

مسلسل درامي مغربي تدور أحداثه في قرية مغربية صغيرة حيث تسود التقاليد والأسرار وتتشابك مصائر عدة شخصيات في شبكة معقدة من الخيانة، الحب، قبل أن تنطلق الأحداث إلى شوارع الدار البيضاء.

تأليف بشرى ملاك، مصطفي أشاور. وإخراج مصطفي أشاور. بطولة: دنيا بوطازوت، محمد خيي، صباح بنشويخ، عمر لطفي، حمزة الفضلي، فاطمة الزهراء لحرش، سهيل الشادني، أنس كماني وآخرين.

زهرة عمري

دراما اجتماعية عراقية تدور أحداثها حول أمل التي تمضي عشرين عاماً خلف القضبان بسبب جريمة ارتكبتها للدفاع عن نفسها. وبعد أن تستعيد أمل حريتها تبدأ رحلة البحث عن أثمن ما خسرته: ابنتها ورود.

بطولة: ريم الجزائري، علي مهدي، غسان اسماعيل، ساميه رحماني، رشا عامر

عايشه الدور

بعد سنوات من تكريس حياتها لتربية أولادها وخدمة من حولها، تجد عايشة فرصة لتعيد كتابة قدرها عندما تلتحق بالجامعة نيابة عن ابنة اختها.

بطولة: دنيا سمير غانم، محمد ثروت، محمد كيلاني، فدوى عابد، ماجد القلعي، أمينة أديب.



MBC العراق

ابن الباشا

دراما اجتماعية تضيء على مواجهة على السلطة والنفوذ بين الخير والشر. ويتناول العمل قصة محورها صراع السلطة والنفوذ، من خلال اثنين من أبناء المسؤولين رفيعي المستوى، يعمل الأول كمحقق مخلص لمحاربة الفساد، الذي يزرعه الطرف الآخر. من كتابة حامد عنقا، سيناريو وحوار يقظان الجريان وإخراج جوليان معلوف، بطولة بكر خالد وسيف الشريف وهند نزار، بمشاركة غانم حميد، محمود أبو العباس، عادل عثمان، إنعام الربيعي وغيرهم.

زهرة عمري

دراما مؤثرة تتناول حياة أمل التي تتورط في مساعدة زوج أختها، وتتهتم بقتله عن طريق الخطا فتُسجن مدة عشرين سنة، هناك تنجب طفلتها ورود وتضطر إلى التخلي عنها، لتنشأ في دار للأيتام. بعد خروجها، تبدأ رحلة بحثها عن ابنتها، التي نشأت باسم آخر في كنف عائلة احتضنتها. تكشف القصة عن أسرار وخفايا الماضي، وتضيء على معنى الأمومة، الظلم، الفقد، البحث عن الهوية، والعلاقات الأسرية المعقدة.

"زهرة عمري" هو من كتابة محمد حنش، وإخراج بودي صفير وبطولة ريام جزائري، غسان إسماعيل، علي المهدي، سامية الرحماني، بمشاركة أحمد الخفاجي، هبة عادل، حسين حافظ، رشا عامر، زينب العاني، جمان كاظم، رهام البياتي، بهاء خيون وغيرهم.

برنامج "بين أهلنا"

موسم جديد وأماكن جديدة يزورها مقدمو البرنامج الثلاثة حيدر عبد ثامر، طارق زياد وحسين الأشقر في مختلف المناطق العراقية. ويزور المقدمون الثلاثة معالم، وآثار ومنازل داخل العراق، ويضيئون على العادات والتقاليد ضمن الموسم السابع من البرنامج، إلى جانب جوائز قيّمة ومبادرات إنسانية مميزة ستكون في انتظار الجمهور.



اربح الملايين مع جواد الشكرجي.

في إطار برامج المسابقات والتسلية والربح، يطل الممثل جواد الشكرجي في موسم جديد من برنامج "اربح الملايين"، يومياً على امتداد شهر رمضان. وعلى امتداد ساعة من الوقت، يستقبل الشكرجي اتصالات المشاهدين، ضمن أجواء من التشويق والفوز، ليكسب المتصل جوائز مالية وعينية كبيرة.

حامض حلو

في موسم جديد، يعود البرنامج الكوميدي "حامض حلو" في موسم جديد، ضمن مواقف كوميدية واسكتشات متنوعة بنكهة عراقية خالصة مع شخصيات مختلفة من المجتمع، وفقرات تتطرق إلى مشكلات الأسرة العراقية اليومية بشكل طريف. بطولة إحسان دعدوش، علي جابر، ناريمان الصابوري، علي الملاك، فوزية، خليل إبراهيم، محمد حسين عبد الرحيم صبا إبراهيم وغيرهم.

MBC3

أهلاً سمسم (الموسم 11)

موسم جديد مليء بالأحداث والمواقف والاستكتشات التعليمية والتثقيفية التي تدخل البهجة إلى قلوب الأطفال وتملأ مخزونهم العلمي والثقافي والقيَمي بكل ما هو مفيد.

ماشا والدب

تابعوا مغامرات الفتاة الشقية ماشا التي تحب استكشاف العالم، وصديقها الدب اللطيف.

هكذا قصص القرآن

يعكف جاد وزياد في الإجازة على البحث عن هواية مسلية تضمن لهم المغامرة دون التسبب في مشاكل. يجد الولدان كتابًا قديمًا، ويجدا فيه رسومات وقصص بعضها غير مكتمل فيقرر الولدان استكمال الكتاب وتأليف ما ينقص منه بوحي من حياتهما اليومية. ينقلهما الكتاب إلى قصص ومواقف من القرآن الكريم ذات صلة بالمشكلة التي يواجهونها في كل حلقة.

النحلة مايا (الموسم 2)

انضموا إلى مايا، النحلة الفضولية والمتحمسة لاستكشاف الأمور على طريقتها الخاصة، في مغامرات شيقة مع صديقيها سكيب وويلي.

الأمنيات السبع

يتكرّر الرقم سبعة بشكل لافت في حياتنا، بدءًا من خلق الله سبحانه وتعالى سبع سماوات، وخلق الكون في سبعة أيام، والطواف والسعي حول الكعبة سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبع، وصولًا إلى تكليف الأبناء عند بلوغهم السبع سنوات، وغيرها الكثير. قد يُمثّل الرقم سبعة رمزًا للإيمان والأمل، كربط تحقيق الأمنيات بِهذا الرقم. برنامج يركز على التحفيز الداخلي والتنمية البشرية من خلال تحقيق سبعة أهداف تساعدنا في الوصول إلى تحقيق الأمنيات.

Miraculous: حكايات لايدي باغ وكات نوار

يتحول زميلان في المدرسة أدريان ومارينيت إلى بطلان خارقان اسمهما ليدي باغ وكات نوار، وينطلقان في مهمة القبض على المخلوقات الشريرة وإنقاذ مدينة باريس!

إذاعات MBC

MBC FM

صباحكم سعودي (أحمد الهاشم)

برنامج يومي منوع يتناول أبرز وأخر الأخبار في رمضان إضافة إلى استضافة مختصين في قضايا مختلفة مثل التعليم والصحة والأسرة والبيئة وبيئة العمل ويناقش معهم القضايا المرتبطة بتلك المجالات ولا سيما خلال شهر رمضان.

عز النهار (منى وجمانه)

برنامج يومي منوع يتناول تفاصيل الناس في عز النهار، ويشارك المستمعين أفضل المبادرات الفردية، ويخصص جزء من فقراته للمسابقات والتفاعل مع الجمهور، كما تناقش كل من منى وجمانه قضايا تهم المرأة والرجل، إضافة إلى وجود فقرة اقتصادية تعنى بشؤون الأسرة من النواحي المالية وتحمل عنوان الجود من الموجود.

صحتك في رمضان (وهيب الدخيل)

العادات الصحية وغير الصحية التي يعتمدها الصائمون مع تسليط الضوء على النواحي الطبية من ضرورات ومحظورات وأحدث الدراسات في علم التغذية وغيرها الكثير.

هلا رمضان (أحمد الهاشم)

حياة الناس وأجوائهم وطبيعة عاداتهم في الساعات األخيرة قبل اإلفطار، والبرنامج يركز على أهم العادات المرتبطة بالناس في شهر رمضان، وينقل الأجواء من أبرز المواقع التي تشهد إقبال عليها قبل الإفطار، كذلك يتناول البرنامج العادات الرمضانية السنوية والأجواء الماضية والحالية لشهر رمضان المبارك

من القلب (د.خالد النمر)

برنامج إذاعي يتناول القضايا الاجتماعية والإنساني من منظور طبي واجتماعي، يهدف إلى توعية الجمهور، تعزيز الصحة النفسية والجسدية، وتقوية الروابط الإنسانية عبر تسليط الضوء على قضايا الحياة اليومية بقلبٍ مفتوح

الناس للناس (خلف الخلف)

برنامج إذاعي إنساني ينتهج قيم العطاء ويجسد أهمية التصدق ومساعدة الآخرين ويعرض القضايا الإنسانية بهدف إرساء ثقافة التفاعل بين الناس مباشرةً في البذل والمساعدة وإرثاء ثقافة العطاء من وحي القيم الرمضانية في الشهر الفضيل

30 ثانية (راكان يوسف وعبدالمجيد المهنا)

برنامج مسابقات ترفيهي يومي يقوم على فكرة التحدي مع المستمعين من خلال طرح أسئلة متنوعة في مجالات مختلفة. أما الفائزون فيحصلون على فرصة السحب لكسب جوائز خاصة بالبرنامج

بانوراما FM

أحلى صباح (جيسي كرم)

يبدأ المشوار الصباحي اليومي عبر اذاعة بانوراما بالبرنامج الشهير "أحلى صباح"، وما يتخلله من فقرات تم إضافتها خصيصا للشهر الكريم، إلى جانب الفقرات اليومية المعتادة كأحوال الطقس واحداث اليوم. هو بمثابة مجلة يومية يطلع من خلالها المستمع على اخر الأخبار المحلية والعالمية ويستضيف البرنامج مجموعة من المختصين يشاركون المستمعين نصائحهم وخبراتهم العملية

نهارك سعيد (محمد المحضر)

برنامج يومي يتناول فقرات متنوعة مخصصة لشهر رمضان المبارك بما فيها استضافات لمختصين من كافة المجالات ليقدم نصائح في الشؤون الصحية وتربية الأولاد والتعليم والتثقيف ناهيك عن فقرة تستضيف "شيف" للحديث عن ابرز مأكولات شهر رمضان، فيما يتخلل البرنامج مسابقات تفاعلية.

سلي صيامي (نهى طرابلسي)

فقرات متعددة ترفيهية ومجموعة مسابقات وألعاب خفيفة يشارك فيها المستمعون عبر الهاتف، كما تتخلل المسابقات بعض الفقرات الترفيهية بالإضافة إلى استعراض الترندات والأخبار الأكثر تداولاً وأبرز الفعاليات كما يستضيف البرنامج اخصائيين في مجال الصحة، التنمية البشرية، الطب، وغيرها..

إفطارك علينا (نهى طرابلسي)

الحملة الخيرية التطوعية في المملكة والتي امتدت على مدار21 سنة والتي تقام فيمختلف مدن المملكة العربية السعودية وتتضمن نزول متطوعين في كل من الرياض وجده والشرقية، مع شبكة مراسلين يوميا لتوزيع آلاف الوجبات على مدار الشهر قبيل الإفطار. كما يقوم البرنامج وبشكل يومي بتقديم نصائح توعوية للسائقين بعدم السرعة، مع معلومات عن حركة المرور في هذا الوقت.

رمضان والناس (محمد باجنيد)

سهرة رمضانية منوعة تستضيف نجوم الفن والدراما الرمضانية للحديث عن أبرز المسلسلات ونجومها إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الفعاليات المقامة خلال شهر رمضان في المملكة. يتخلل ساعات البرنامج مجموعة من المسابقات المتنوعة والجوائز من فوازير الى اسئلة معلومات عامة وغيرها من المواضيع التي تهم المستمعين

MBC LOUD FM

Byron Cooke Show With Sana K - بايرون كوك شو مع سنا كي

البرنامج الصباحي من 7 لـ 10 بتوقيت السعودية

Non Stop Hits With J R – نان ستوب هيتس مع جي آر

أخر الهيتس مع أحدث الأخبار الفنية

The Drive with Harry and Dana- ذا درايف مع هاري ودانا

مزيج من أخبار محلية وعالمية في قالب قوامه الطاقة الإيجابية والضحكة مع أحدث الهيتس العالمية

The Benchwarmers مع جي آر وأليكس

أخر الأخبار الرياضية مع التركيز على الدوري السعودي والإنكليزي وعالم الملاكمة والـ NBA وسباقات الفورمولا 1

The Vibes with Harry

تواصل وتفاعل مباشر عبر الأثير مع مستمعي LOUD FM