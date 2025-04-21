قُتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب 30 آخرون، مساء الأحد، في غارات استهدفت سوقاً وحياً شعبياً في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوتي، التي اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذه.

وأشارت وسائل إعلام حوثية إلى أن الهجوم استهد سوق وحي فروة الشعبي بمديرية شعوب، موضحة أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملها في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض".

وقالت قناة المسيرة إن "العدوان الأمريكي على حي فروة ألحق أضراراً مادية كبيرة في منازل المواطنين والمحلات التجارية"، وبثت صوراً عبر منصة إكس، لما قالت إنها "مشاهد أولية من العدوان الأمريكي الذي استهداف سوق وحي فروة الشعبي".

🎥 العدوان الأمريكي الإسرائيلي على حي وسوق فروة بصنعاء.. مشاهد إضافية وردود فعل أسطورية #جرائم_العدوان_الامريكي #جريمة_سوق_فروة_الشعبي #لن_نترك_غزة pic.twitter.com/7XP6mDE2UK — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 20, 2025

وإضافة إلى الغارات التي استهدفت مواقع في صنعاء التي يُسيطر عليها الحوثيّون منذ عام 2014، استهدفت غارات جوّية أخرى مساء الأحد، مواقع للحوثيين في محافظتَي مأرب والحديدة وصعدة.

الهجوم "الأكثر دموية"

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والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين في ضربات ليلية نفذتها الولايات المتحدة واستهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، واصفة الهجوم بــ"الأكثر دموية" ضمن سلسلة الهجمات الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن قبل شهر، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمّرت ميناء رأس عيسى في إطار مساعيه لقطع الإمداد والتمويل عن الحوثيين، الذين يسيطرون على مساحات واسعة من البلاد.

ورداً على ذلك، أعلن الحوثيون تبنيهم هجمات على إسرائيل وحاملتَي طائرات أمريكيتين، متوعدين بـ"مزيد من عمليات التصدي والاستهداف".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في كلمة أثناء تظاهرة في صنعاء، إنهم نفذوا "عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً في محيط مطار بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ"، كما نفذوا "عمليةً عسكريةً مزدوجةً استهدفتْ حاملتي طائرات أمريكيتين وقطعاً حربيةَ تابعةَ لهما في البحرين الأحمر والعربي، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وتزامناً مع ذلك، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه العميق" من استمرار الضربات الجوية في اليمن، بحسب المتحدث باسمه.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية، منذ أن أعلنت واشنطن في 15 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاءت الحملة الجوية الأمريكية الأخيرة، عقب تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية بعدما قطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 مارس/آذار الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ السفن في البحر الأحمر.

وشلّت هجمات الحوثيين حركة الملاحة عبر قناة السويس، وهو شريان مائي حيوي يمرّ عبره نحو 12 بالمئة من حركة الملاحة العالميّة، ما أجبر العديد من الشركات على اللجوء إلى طرق بديلة مكلِفة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

ورداً على ذلك، أطلقت واشنطن حملة جوّية ضد الحوثيين في يناير/ كانون الثاني 2024، لكنها تكثّفت في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

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وتوعد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، بأن "اليمن سيحاسب (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على جرائمه سواء كان في الرئاسة أو خارجها".

وقال المشاط خلال اجتماع للمجلس الأحد: "على المستوى العسكري، لم نتضرر"، لكنه استدرك وقال إن نسبة "الضرر كانت 1 في المئة"، متهماً واشنطن بارتكاب "مجازر" ضد المدنيين، بحسب تعبيره.

وأشار المشاط إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان "خرجت عن الخدمة" بعد استهدافها، ومؤكداً "مواصلة المساندة لغزة مهما كانت التحديات" وأن "القوات المسلحة (الحوثيين) ترصد التحركات وتستعد لأي سيناريوهات محتملة" على حد تعبيره.