إيلاف من الرباط: فاز فريق نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، على النادي الرياضي القسنطيني، بنتيجة أربعة أهداف لصفر، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، توتال إنيرجيز.

وشهدت المباراة، التي احتضنها الملعب البلدي لبركان، وسط حضور جماهيري كبير، إثارة وحماسا، وعرفت سيطرة واضحة للفريق المغربي، الذي تسيد المواجهة، فارضا أسلوب لعبه.

ودخل لاعبو الفريق البركاني بقوة في المباراة، وتمكنوا من افتتاح باب التسجيل بعد مرور 13 ثانية فقط، عن طريق المتألق يوسف مهري، الذي باغث حارس مرمى النادي الرياضي القسنطيني زكرياء بوحلفاية ودفاعه.

وتمكن زملاء الحارس المتألق منير المحمدي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 عن طريق فالير بول باسان.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق المغربي سيطرته، ليتمكن منإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 54، بواسطة أسامة المليوي.

وأضاف الرياحي، هدفا آخر، في الدقيقة 89، ألغاه الحكم الليبي معتز الشلماني، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وعاد المليوي، في الوقت بدل الضائع، ليضيف الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له في المباراة.

يُشار إلى أن لقاء الإياب بين الفريقين، سيُجرى، يوم 27 أبريل الجاري، بقسنطنية، للفصل في هوية الفريق الذي سيواجه في نهائي البطولة الفائز من مواجهة سيمبا التانزاني وستيلينبوش الجنوب الإفريقي..