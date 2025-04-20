جدة : حقق سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري فوزه الثاني تواليا والثالث هذا الموسم وانتزع صدارة الترتيب العام من زميله البريطاني لاندو نوريس، وذلك بإنهائه جائزة السعودية الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في الصدارة الأحد على حلبة كورنيش جدة.

واستفاد بياستري من معاقبة بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بالتوقف لخمس ثوان في خط الحظائر بسبب تجاوزه الأسترالي من خارج المسار مباشرة بعد الانطلاق كي ينهي السباق أمامه، فيما حل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالثا أمام نوريس.

وبانتصاره الثالث للموسم والخامس في مسيرته، رفع بياستري رصيده إلى 99 نقطة في المركز الأول على حساب زميله نوريس الذي بات رصيده 89 نقطة، مقابل 87 لفيرستابن الثالث الذي لم يكن راضيا بتاتا على قرار معاقبته في بداية سباق أنهاه بفارق 2.843 ثانية خلف الأسترالي الذي فرض نفسه منافسا جديا على اللقب بعدما كان التركيز بالكامل على زميله نوريس وصيف بطل الموسم الماضي.

وأكمل البريطاني جورج راسل (مرسيدس) وزميله الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ومواطنه لويس هاميلتون (فيراري) والإسباني كارلوس ساينس (وليامس) والتايلاندي ألكسندر ألبون (وليامس) والفرنسي إسحاق حجار (رايسينغ بولز) المراكز العشرة الأولى تواليا.

وبدأ السائقون العشرة الأوائل السباق على الإطارات المتوسطة الليونة، باستثناء نوريس الذي فضل الإطار القاسي من أجل البقاء لفترة أطول على الحلبة ومحاولة تعويض تأخره على خط الانطلاق حيث بدأ السباق من المركز العاشر نتيجة حادث تعرض له في بداية الحصة الثالثة من التجارب التأهيلية.

وكانت البداية مثيرة جدا وتمسك فيرستابن بمركزه الأول أمام بياستري بعد خروجه عن المسار، لكن حادث اصطدام بين يوكي تسونودا (ريد بول) والفرنسي بيار غاسلي (ألبين)، المنطلقين من المركزين الثامن والتاسع، تسبب بتفعيل سيارة الأمان.

وطالب بياستري في اتصال مع فريقه بأن يكون أول المنطلقين بعد خروج سيارة الأمان بسبب خروج فيرستابن عن المسار والعودة أمام السائق الأسترالي، قائلا "يجب أن يعيد لي المركز، كنت أمامه"، فيما قال الهولندي "لم يكن أمامي أي خيار، لقد دفعني إلى خارج المسار".

نقطة التحول

وفتح مراقبو السباق تحقيقا في الحادث واتخذوا القرار بعد الانطلاق مجددا في اللفة الرابعة بمعاقبة فيرستابن بالتوقف لخمس ثوان في خط الحظائر، فحاول الهولندي سريعا توسيع الفارق إلى أكثر من ثانية بعد لفة واحدة على إعادة الانطلاق.

وكان التغيير الوحيد في ترتيب العشرة الأوائل بعد الانطلاق، تقدم هاميلتون إلى المركز السادس على حساب كارلوس ساينس، فيما استفاد نوريس من انسحاب تسونودا وغاسلي ليصبح ثامنا ثم سابعا في اللفة السابعة بتجاوزه ساينس.

واحتدمت المنافسة بين بياستري وفيرستابن بعدما قلص الأسترالي الفارق إلى قرابة نصف ثانية مع الوصول إلى اللفة الثانية عشرة من أصل 50، لكن مع إدراكه بأن الهولندي مجبر على التوقف لأداء العقوبة، لم يضغط كثيرا .

وشهدت اللفة 13 منافسة مثيرة بين هاميلتون ونوريس اللذين تبادلا المركزين السادس، لكن سائق فيراري الجديد بقي أمام مواطنه قبل أن ينحني ويتنازل عن مركزه في اللفة 15.

ومع الوصول إلى اللفة 17، وصل الفارق بين فيرستابن وبياستري إلى قرابة ثانيتين ونصف الثانية، متقدمين بفارق مريح على كل من راسل ولوكلير وأنتونيلي ونوريس وهاميلتون تواليا.

وواصل نوريس تقدمه وتمكن في اللفة 19 من تجاوز أنتونيلي عند الخط المستقيم والتقدم إلى المركز الخامس، وذلك تزامنا مع توقف زميله بياستري لاستبدال الإطارات في اللفة التالية، على غرار أنتونيلي، تاركا المركز الثاني لراسل الذي أجرى بدوره توقفه في اللفة 21.

ونتيجة المسار الخالي أمامه، ضغط فيرستابن في محاولة لتعويض فارق عقوبة الثواني الخمس التي نفذها في اللفة 22 مع استبدال إطاراته، لكنه خرج خلف بياستري وسط صدارة موقتة للوكلير أمام نوريس قبل أن يجري سائق فيراري توقفه في اللفة الثلاثين، تاركا الصدارة للبريطاني أمام زميله بياستري.

وأجرى نوريس توقفه في اللفة الرابعة والثلاثين، ليتصدر بياستري السباق أمام فيرستابن ولوكلير وراسل تواليا، فيما خرج البريطاني في المركز الخامس أمام أنتونيلي وهاميلتون.