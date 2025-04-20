جدة : حقق سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري فوزه الثاني تواليا والثالث هذا الموسم وانتزع صدارة الترتيب العام من زميله البريطاني لاندو نوريس، وذلك بإنهائه جائزة السعودية الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في الصدارة الأحد على حلبة كورنيش جدة.

واستفاد بياستري من معاقبة بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بالتوقف لخمس ثوان في خط الحظائر بسبب تجاوزه الأسترالي من خارج المسار مباشرة بعد الانطلاق كي ينهي السباق أمامه، فيما حل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالثا أمام نوريس.