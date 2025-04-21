لوس انجليس : حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر، أحد أبرز المرشحين لاحراز اللقب، بداية صاعقة في الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزه الساحق على ممفيس غريزليس 131 80 الأحد، مسجلا بذلك أكبر فارق في مستهل سلسلة من الأدوار النهائية في تاريخ "أن بي أيه".

واللافت في هذا الفوز أنه تحقق على الرغم من تحقيق نجمه والمرشح لنيل جائزة افضل لاعب الكندي شاي غلجيوس الكسندر ادنى مردود هجومي له هذا الموسم باكتفائه بتسجيله 15 نقطة فقط مع 5 تمريرات حاسمة و3 متابعات، علما انه تربع على عرش الهدافين بمعدل 32.7 نقطة خلال الموسم المنتظم مع 5 متابعات و6.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

في المقابل، كان أرون ويغينز مع 21 نقطة افضل مسجل في صفوف ثاندر واضاف جايلن وليامس 20 نقطة.

الفوز هو ايضا خامس أكبر أنتصار على الإطلاق في تاريخ الادوار الاقصائية في الدوري الأميركي للمحترفين.

بعد تصدره للمنطقة الغربية بأفضل سجل (68 انتصارا و14 هزيمة) في الموسم المنتظم، كان لدى أوكلاهوما سيتي متسع من الوقت للاستعداد للتصفيات، بينما شق غريزليز طريقه عبر ملحق الـ"بلاي اين".

ورأى وليامس أن الفريق استغل فترة الراحة على أكمل وجه، قائلا "كان لدينا العديد من اللاعبين الذين لعبوا دقائق طويلة في بقية الموسم، وكان ذلك إنجازا كبيرا لهم. ثم أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في تنظيم وتيرة التدريبات والحصول على فترات راحة، وبذلنا قصارى جهدنا في ذلك".

واضاف "أعتقد أننا حصلنا على قسط جيد من الراحة. أرجلنا نشيطة، وقد أحسنا التصرف في أخذ هذه الاستراحة".

وتقام المباراة الثانية من أصل سبع ممكنة الثلاثاء.

بداية قوية أيضا لسلتيكس وكافالييرز

وفي المنطقة الشرقية، كانت بداية بوسطن سلتيكس حامل اللقب وكليفلاند كافالييرز الذي أنهى الموسم المنتظم في الصدارة، موفقة أيضا إذ فاز الأول على ضيفه أورلاندو ماجيك 103 86 والثاني على ضيفه ميامي هيت 121 100.

في بوسطن، أفلت سلتيكس من مشكلة كبيرة ليس من ناحية النتيجة بل لإصابة نجمه جايسون تايتوم في الدقائق الأولى من الربع الأخير حين كان فريقه متقدما 89 73 قبل 8.28 دقيقة على النهاية.

وسقط تايتوم بقوة بعد تدخل من كنتفايوس كالديول بوب لمحاولة منعه من تسجيل سلة استعراضية، وبقي على الأرض لبعض الوقت قبل أن ينهض وسط تصفيق حار من الجمهور ويكمل اللقاء الذي أنهاه بـ17 نقطة مع 14 متابعة، فيما كان ديريك وايت أفضل مسجلي حامل اللقب بثلاثين نقطة.

وكشف تايتوم بعض اللقاء أنه عانى من أوجاع في معصمه لكن الفحوص أظهرت أن ليس هناك أي ضرر، قائلا "سقطت عليه (معصمه). كان يؤلمني لبعض الوقت، ثم اختفى (الألم)".

وساهم بايتون بريتشارد أيضا في هذا الفوز بتسجيله 19 نقطة، فيما شارك النجم الآخر حايلن براون لـ31 دقيقة وسجل 16 نقطة في عودة موفقة إلى الفريق بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم المنتظم بسبب إصابة في الركبة.

وفي الجهة المقابلة، كان باولو بانكيرو أفضل لاعبي ماجيك الذي بلغ الـ"بلاي أوف" عبر الملحق (بلاي إن)، بتسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة وأضاف الألماني فرانتس فاغنر 23 في لقاء أنهى الضيوف شوطه الأول متقدمين بفارق نقطة، لكنهم عانوا من خسارة الكرة (تورن أوفر) في ست مناسبات خلال الربع الثالث الذي تفوق فيه حامل اللقب 30 18، ليدخل الربع الأخير وهو في المقدمة 78 65 قبل أن يوسعه بعدها حتى 19 نقطة.

وقال بانكيرو، الطامح لقيادة فريقه إلى الدور الثاني لأول مرة منذ موسم 2009 2010، إنها "المباراة الأولى وهناك توتر وجمهور صاخب، حقا صاخب. بالتالي، لم يكن من المفاجئ أن نعاني هجوميا بعض الشيء".

وتبقى السلسلة في بوسطن حيث تقام المباراة الثانية الأربعاء.

وفي كليفلاند، لم يجد كافالييرز صعوبة تذكر أيضا في الاستفادة من عامل الأرض والفوز بمباراته الأولى ضد هيت بفارق 21 نقطة 121 100، وذلك بفضل جهود دونوفان ميتشل الذي سجل 30 نقطة، وداريوس غارلاند وتاي جيروم اللذين ساهما بـ27 و28 نقطة تواليا، بينها 16 للثاني في الربع الأخير.

وهذه المرة السابعة تواليا التي يسجل فيها ميتشل ثلاثين نقطة أو أكثر في المباراة الأولى من الـ"بلاي أوف"، معادلا انجاز الاسطورة مايكل جوردان الذي حقق هذه السلسلة في فترتين.

وعلق ميتشل الذي تعافى تماما من إصابة في الكاحل عانى منها في الأسابيع الأخيرة من الموسم المنتظم، على ما قدمه قائلا "كل ما أحاول فعله هو تحديد وتيرة اللعب. يتوجب عليّ أن أكون عدائيا ورؤية كيف سيكون رد فعل الدفاع تجاهي".

ووريرز يعود منتصرا من هيوستن

وفي الجهة المقابلة، كان بام أديبايو (24 نقطة) وتايلر هيرو (21) الأفضل في صفوف هيت الذي وجد نفسه متخلفا بفارق 16 نقطة مع الوصول إلى منتصف الربع الثاني، لكنه لم يستسلم وقلصه إلى 8 نقاط 90 98 قبل 7.26 دقيقة على نهاية اللقاء.

إلا أن كافالييرز رد بـ13 نقطة مقابل 4 فقط لضيفه، بينها 10 نقاط متتالية لجيروم، في طريقه لحسم المواجهة الأولى بفارق 21 نقطة.

وكان غولدن ستايت ووريرز الفريق الوحيد الذي يعود الأحد منتصرا من خارج ملعبه، وذلك بفوزه على هيوستن روكتس الذي أنهى الموسم المنتظم في وصافة الغرب، بنتيجة 95 85 في مستهل المواجهة بينهما.

ويدين ووريرز بفوزه إلى ستيفن كوري الذي سجل 31 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف جيمي نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة في لقاء وصل فيه الفارق بين الفريقين حتى 23 نقطة في الربع الثالث قبل أن يقلصه روكتس إلى 4 نقاط مرتين في الربع الأخير.