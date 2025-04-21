لوس انجليس : انحصر الصراع على لقب جائزة لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) هذا الموسم بين نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر الكندي شاي غلجيوس ألكسندر وعملاقي دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش وميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بحسب اللائحة النهائية التي أعلنت الأحد.

وسبق ليوكيتش أن أحرز اللقب في ثلاثة مواسم أعوام 2021 و2022 و2024 ويبدو مرشحا بقوة لمقارعة غلجيوس ألكسندر بشكل خاص، بعدما بات ثالث لاعب في تاريخ الدوري يحقق ما معدله ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) خلال الموسم بتسجيله 29.6 نقطة مع 12.7 متابعة و10.2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

وفي المقابل، قاد غلجيوس ألكسندر فريقه ثاندر لتصدر المنطقة الغربية وإنهاء الموسم المنتظم مع أفضل سجل في الدوري (68 فوزا مقابل 14 هزيمة)، وذلك بتسجيله ما معدله 32.7 نقطة في المباراة الواحدة.

ونجح الكندي في قرابة 52 بالمئة من محاولاته، ما جعله المرشح الأبرز لخلافة يوكيتش بعدما حل خلف الصربي الموسم الماضي في التصويت على هذه الجائزة المرموقة التي أحرزها منافسهما يانيس مرتين عامي 2019 و2020، لكنها تبدو بعيدة المنال عنه هذا الموسم رغم تحقيقه ما معدله 30.4 نقطة مع 11.9 متابعة في المباراة الواحدة.

وفي حال تمكن يوكيتش من الاحتفاظ باللقب، سيرفع رصيده إلى أربعة ألقاب وينضم إلى ليبرون جيمس وويلت تشامبرلاين اللذين سبقاه إلى هذا الانجاز، فيما يبقى كريم عبد الجبار صاحب الرقم القياسي بستة ألقاب.

وهذه المرة الرابعة تواليا ينحصر فيها الصراع على اللقب بين ثلاثة لاعبين أجانب، فيما كان اللقب أميركيا للمرة الأخيرة عام 2018 حين ناله جيمس هاردن.

وستعلن رابطة الدوري عن الفائزين بالألقاب السبعة الكبرى للموسم المنتظم في الأسابيع القليلة المقبلة، بينها جائزة أفضل مبتدئ (روكي) التي انحصرت بين الفرنسي زاكاري ريزاشيه (أتلانتا هوكس) وستيفون كاسل (سان أنتونيو سبيرز) وجايلن ويلز (ممفيس غريزليز).