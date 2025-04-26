إيلاف من القاهرة: قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة،السبت، بمعاقبة الإعلامي اللبناني نيشان، بالحبس شهر مع تغريمه مبلغ قدره 50 ألف جنيه، وذلك في قضية اتهامه بسب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز.

وكشفت التحقيقات أن نيشان تعمد الإساءة إلى ياسمين عز، مستخدما عبارات خادشة ومسيئة لشخصها.

يذكر أن الخلاف بين الطرفين بدأ في أيلول (سبتمبر) من العام 2023، بسبب جلسة حوارية بين نيشان وياسمين ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي، عندما تأخرت عن الظهور في الوقت المحدد، فبادر الإعلامي اللبناني إلى القول "يبدو أنها مشغولة بتحضير صوتها الشتوي"، في إشارة لعبارة شهيرة للإعلامية المصرية، أثارت بها جدلاً، وتصدرت من خلالها الترند، ومنذ ذلك الوقت تتعمد إثارة الجدل بطرق مشابهة.

وتصاعد الموقف بين الطرفين إثر ذلك، ما دفع ياسمين إلى تحرير بلاغ ضده، للنيابة العامة المصرية، التي أحالته إلى المحكمة حيث صدر الحكم اليوم بحبسه لمدة شهر وتغريمة مبلغ خمسين ألف جنيه.

وكان من الوضح طريقة التعامل من جانب نيشان، الذي تحدى الجميع، وقال للمقربين منه إنه كان يثق تماماً أنها لن تحضر الجلسة الحوارية في منتدى دبي للإعلام لمعرفتها أنه يملك القدرة على كشفها، وتقديمها بصورة لن ترضيها أمام الجماهير.