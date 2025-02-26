إيلاف من تونس: "سي إن بي "هي أوّل قناة تلفزيونية عائلية ترفيهية جامعة في شمال افريقيا والمنطقة المغاربية ينطلق بثها من تونس تزامنا مع أوّل أيام شهر رمضان باللغة العربية.

و تقدّم القناة برمجة جديدة وحصرية تهدف إلى عرض محتوى مبتكر و متنوع، يلبي تطلعات المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ‏مصر، تونس ،المغرب، موريتانيا وليبيا.

وتعتمد قناة CNB على رؤية تحريرية إبداعية ومبتكرة، تُراعي خصوصيات كل بلد من بلدان المنطقة.

وتسعى القناة إلى أن تكون منصة ترفيهية تجمع بين الترفيه وتقديم محتوى عائلي يلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة.

وتتضمن برمجة القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والعروض الحصرية، بما في ذلك المنوعات الترفيهية والكاميرا الخفية، والبرامج الرياضية، بالإضافة إلى برامج خاصة بالمرأة والمطبخ والصحة، فضلًا عن إنتاجات درامية وكوميدية راقية بمشاركة نخبة من النجوم المرموقة.

كما تستقطب CNB مجموعة من الإعلاميين والفنانين البارزين من شمال ‏إفريقيا منهم الاعلامية المصرية بوسي شلبي، والمذيعة فرح شعبان، والإعلامية التونسية فرح بن عمارة، والإعلامية التونسية جيهان ميلاد، ‏والمذيعة المغربية سلمى أقصبي إلى جانب عدة وجوه أخرى.

وسيكون بث CNB متاحًا في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي عبر الأقمار الصناعية نايل سات ويوتلسات على التردد 12645 أفقي، بمعامل تصحيح خطأ (FEC) 7/8 ومعدل ترميز 27500.