إيلاف من نيويورك: بنجاح ساحق، وكأنهما الأكثر قدرة في العالم على اشعال "الترند" بصفة دائمة، واصل كاني ويست إثارة الجدل، حينما نشر صورة عارية جديدة لزوجته بيانكا سينسوري، وهذه المرة الصورة تخص فيلهما الجديد.

وللترويج لدور زوجته البالغة من العمر 30 عامًا في فيلمها الجديد الذي أنتجه هو بنفسه ظهرت سينسوري عارية على بحساب ويست في إنستغرام يوم السبت، حيث قامت ببطولة الفيلم، وجسدت به مشاهد عارية.

وتظهر في ملصق الفيلم سينسوري عارية تماماً، ومستلقية على الأرض بينما ترتدي شعرًا مستعاراً أصفر اللون.

وقال ويست :"أنا فخور جدًا بزوجتي لأنها شاركت في بطولة أول فيلم روائي طويل لها تم تصويره في اليابان من إخراج فانيسا بيكروفت ومن إنتاجي".

خرجت معه بالنقاب

في ليلة السبت، خرج ويست وسينسوري لحضور العرض الأول لفيلمهما،وفقًا لموقع TMZ، وأظهرت الصور ويست يرتدي سترة سوداء وبنطالًا أسود، في حين كان جسد سينسوري ووجهها مغطى بالكامل بمظهر أسود بالكامل يشبه مظهر الراهبات المنتقبات. وبحسب ما ورد لم تزيل سينسوري ملابسها في الحدث، بحسب موقع TMZ.

وقال الموقع أيضًا أن العارضة الأسترالية ظهرت عارية تمامًا في أحد مشاهد الفيلم الذي أنتجه زوجها.

شائعات الانفصال

وقد أثار الزوجان شائعات الانفصال في وقت سابق من هذا الشهر بعد ظهور سينسوري عارية في حفل توزيع جوائز غرامي .

وكتب ويست في البداية قائلاً: "لدي سيطرة على زوجتي"، مضيفًا :"إنها مع ملياردير فلماذا تستمع إلى أي منكم أيها العاهرات المفلسات".

ثم تصدر ويست عناوين الأخبار لبيعه قمصانًا عليها الصليب المعقوف وانطلاقه في خطاب معاد للسامية لمدة يوم كامل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد نفى ممثل ويست وسينسوري شائعات الانفصال، وقال لصحيفة "نيويورك بوست :"ويست وبيانكا في لوس أنجلوس، يستمتعان بالحب معا".