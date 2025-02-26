إيلاف من نيويورك: تعرض النجم السينمائي العالمي المثير للجدل ويل سميث لانتقادات حادة، بسبب أدائه الراقص "غير اللائق" مع المغنية الإسبانية إنديا مارتينيز.

يتعرض الممثل البالغ من العمر 56 عامًا لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه المثير للجدل، والذي وصفه البعض بالرخيص، مع المغنية الإسبانية إنديا مارتينيز في حفل توزيع جوائز Premio Lo Nuestro السابع والثلاثين الذي أقيم في ميامي.

في مقطع فيديو نشرتها مارتينيز، البالغة 39 عامًا، على موقع إنستغرام، قامت وهي وسميث بأداء أغنية ​​"الحب الأول" على خشبة المسرح، وكانا في حالة غير لائقة بحسب ردة فعل رواد السوشيال ميديا.

في لحظة ما، انحنى سميث لتقبيل مارتينيز، التي ابتعدت عنه. ولكن بعد لحظات، اقتربت مارتينيز من النجم الحائز على جائزة الأوسكار، فقام بملامسة مؤخرة رأسه، وبدا أنهما يتبادلان القبلات دون أن يحدث ذلك فعلياً.

وعلقت مارتينيز على الفيديو قائلة: "أريد ذلك الشغف الأول، أريد هذا العناق الأول. أريد ذلك الحب الأول".

انتقادات حادة

وفي التعليقات، انتقد المعجبون سميث - الذي تم الكشف عن انفصاله عن زوجته جادا بينكيت سميث في عام 2023، وكتب أحد المعجبين: "هذا الأمر برمته مثير للاشمئزاز ".

"يبدو أن ويل سميث يصدر أصواتًا مخيفة للغاية في هذا المقطع. إنه أمر محرج"، هكذا جاء في تعليق آخر. وقال شخص ثالث :"غير مناسب. حتى لو كان كل ذلك في إطار أجواء من المرح والترفيه".

Will Smith doing him now



Proud of him 🫶🏾 pic.twitter.com/0DWkPmPfhs — UncleKeyz (@mnm_meya) February 26, 2025

وأضاف البعض عبر السوشيال ميديا:"يمكنك أن تقول أن محاولة التقبيل مزيج من المزاح والرغبة الجادة، لم يقبلا بعضهما البعض مطلقًا، في المحاولة الثانية عندما عادت لم يقبلها، انحنى بجبهته لأسفل ليفصل بين شفتيهما ثم تراجع للخلف"، هكذا قال أحد المعجبين.

تاريخ من الغزل المتبادل



شاركت مارتينيز حسابًا آخر على إنستغرام بمجموعة من الصور من الحدث، بما في ذلك لقطة من خلف الكواليس وهي تعانق ويل مع لف ساقيها حوله.

يذكر أنه لدى النجمين تاريخ في المغازلة مع بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في عيد الحب، أعلن سميث عن إطلاق أغنيته مع مارتينيز على إنستغرام بمقطع، وبعد أيام قليلة، شاركت مارتينيز مقطع فيديو مع سميث ووصفته بأنه "كيوبيد الخاص جدًا". وقالت مارتينيز أيضًا إن الثنائي كانا "سعداء للغاية" بردود الفعل على أغنيتهما، قبل أن ترسل له قبلة في الهواء أمام الكاميرا.

كما أبدى سميث إعجابه بصورة لمارتينيز وهي ترتدي فستانًا برتقاليًا ضيقًا على السجادة الحمراء لحفل Premio Lo Nuestro.

صفعة الأوسكار الشهيرة

يذكر أن سميث وزوجته انفصلا عندما صفع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 بسبب السخرية من تساقط شعر بينكيت سميث - وهو الأمر الذي لم يكن الجمهور يعرفه في ذلك الوقت.

بعد مرور أكثر من عام على واقعة "صفعها"، قالت بينكيت سميث إن هذه الحادثة أنقذت زواجها بالفعل. وقالت لمجلة YOU التابعة لصحيفة ديلي ميل في ديسمبر 2023: "أسميها الآن "الصفعة المقدسة" لأن العديد من الأشياء الإيجابية جاءت بعدها".

وأضافت بينكيت سميث: "إن لحظة الانهيار هي اللحظة التي تدرك فيها أين أنت حقًا. فبعد كل تلك السنوات التي حاولت فيها معرفة ما إذا كنت سأترك ويل سميث، كان الأمر يتطلب تلك الصفعة حتى أدركت أنني لن أتركه أبدًا".

تزوج سميث وبينكيت سميث منذ عام 1997 ولهما طفلان هما جادين، 26 عامًا، وويلو، 24 عامًا.