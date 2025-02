إيلاف من نيويورك: تعرض النجم السينمائي العالمي المثير للجدل ويل سميث لانتقادات حادة، بسبب أدائه الراقص "غير اللائق" مع المغنية الإسبانية إنديا مارتينيز.

يتعرض الممثل البالغ من العمر 56 عامًا لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه المثير للجدل، والذي وصفه البعض بالرخيص، مع المغنية الإسبانية إنديا مارتينيز في حفل توزيع جوائز Premio Lo Nuestro السابع والثلاثين الذي أقيم في ميامي.

في مقطع فيديو نشرتها مارتينيز، البالغة 39 عامًا، على موقع إنستغرام، قامت وهي وسميث بأداء أغنية ​​"الحب الأول" على خشبة المسرح، وكانا في حالة غير لائقة بحسب ردة فعل رواد السوشيال ميديا.

في لحظة ما، انحنى سميث لتقبيل مارتينيز، التي ابتعدت عنه. ولكن بعد لحظات، اقتربت مارتينيز من النجم الحائز على جائزة الأوسكار، فقام بملامسة مؤخرة رأسه، وبدا أنهما يتبادلان القبلات دون أن يحدث ذلك فعلياً.

وعلقت مارتينيز على الفيديو قائلة: "أريد ذلك الشغف الأول، أريد هذا العناق الأول. أريد ذلك الحب الأول".

انتقادات حادة

وفي التعليقات، انتقد المعجبون سميث - الذي تم الكشف عن انفصاله عن زوجته جادا بينكيت سميث في عام 2023، وكتب أحد المعجبين: "هذا الأمر برمته مثير للاشمئزاز ".

"يبدو أن ويل سميث يصدر أصواتًا مخيفة للغاية في هذا المقطع. إنه أمر محرج"، هكذا جاء في تعليق آخر. وقال شخص ثالث :"غير مناسب. حتى لو كان كل ذلك في إطار أجواء من المرح والترفيه".

Will Smith doing him now



Proud of him 🫶🏾 pic.twitter.com/0DWkPmPfhs