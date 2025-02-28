إيلاف من واشنطن: في كل مرة يتعمد الرئيس الأميركي محاولة احراج ضيوفه علناً أمام الميديا الأميركية والعالمية، اعتقاداً منه أنه هذه الطريقة أفضل من دبلوماسية الأبواب المغلقة، ولكنه في كل مرة يأتيه الرد المحرج من ضيوفه.

وقد فعل ذلك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الذي رد عليه وقال إن خطة غزة خاصعة للنقاش العربي، وأن مصر لديها خطة الجميع في انتظارها، كما فعل ترامب ذلك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رد مباشرة على ترامب في الملف الأوروبي الأكراني.

واليوم الجمعة، عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا استمر 45 دقيقة في المكتب البيضاوي وانتهى بجدال حاد حول المساعدات الأميركية لأوكرانيا.

بدأت المشاجرة في أعقاب رد زيلينسكي على تعليقات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بأن أوكرانيا يجب أن توافق على شروط السلام الأميركية.

وعندما بدأ زيلينسكي في الرد، قال ترامب: "ليس مسموحًا لك بالتحدث". وقال زيلينسكي "بارك الله فيكم، لن تكون هناك حرب".

وقال ترامب "أنتم لا تعرفون ذلك، لا تخبرونا بما نشعر به". وبعد تصاعد الخلاف بين الرجلين، قال ترامب إن أوكرانيا ليست في وضع يسمح لها بتحديد شروط اتفاق مستقبلي.

وقال ترامب "أنتم لستم في وضع جيد، وليس لديكم الأوراق الصحيحة في الوقت الحالي".

"أنا لا ألعب الورق"، رد زيلينسكي بكل صرامة تعبيراً عن أن الموقف أكثر أهمية وتعقيداً مما يعتقد ترامب ومساعده فانس.

وقال ترامب حينها: "إنك لا تحترم هذا البلد، ولا يمكنك اللعب به".

وقال ترامب بعد المناقشة: "سوف يكون هذا عملاً تلفزيونيًا رائعًا". وانتهى المؤتمر الصحفي بعد فترة وجيزة.

وكان زيلينسكي قد التقى مع ترامب في واشنطن في 28 (شباط) فبراير، حيث من المتوقع أن يوقع الزعيمان اتفاقا إطاريا بشأن الموارد الطبيعية لأوكرانيا. وصافح ترامب زيلينسكي أثناء وقوفهما أمام الصحفيين، وظل صامتًا بينما كان يتم توجيه الأسئلة إليهما بصخب.

وسبقت زيارة زيلينسكي أسابيع من المفاوضات المتوترة حيث رفضت أوكرانيا المقترحات الأولية للمشروع، وقدمتها على أنها التزامات أحادية الجانب بالنسبة لأوكرانيا دون أي التزامات أمنية من جانب واشنطن.

الاتفاق الذي طال انتظاره ينص على إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات الاستثمار المستقبلي للموارد المعدنية المملوكة للدولة ، بما في ذلك البنية التحتية للنفط والغاز واللوجستيات.