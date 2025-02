إيلاف من واشنطن: في كل مرة يتعمد الرئيس الأميركي محاولة احراج ضيوفه علناً أمام الميديا الأميركية والعالمية، اعتقاداً منه أنه هذه الطريقة أفضل من دبلوماسية الأبواب المغلقة، ولكنه في كل مرة يأتيه الرد المحرج من ضيوفه.

وقد فعل ذلك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الذي رد عليه وقال إن خطة غزة خاصعة للنقاش العربي، وأن مصر لديها خطة الجميع في انتظارها، كما فعل ترامب ذلك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رد مباشرة على ترامب في الملف الأوروبي الأكراني.

واليوم الجمعة، عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا استمر 45 دقيقة في المكتب البيضاوي وانتهى بجدال حاد حول المساعدات الأميركية لأوكرانيا.

#Trump & #Vance deserve #Kremlin salaries — they are a disgrace.



This is an international embarrassment. pic.twitter.com/n0N9g0v771