إيلاف من لندن: استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بترحاب متحفظ رافعا "قبضة اليد" المعروفة، في البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة.

تأتي زيارة زيلينسكي بعد رحلات مماثلة عبر المحيط الأطلسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من بريطانيا هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من بعض المخاوف من أنه لن يفعل ذلك، فقد استقبل ترامب زيلينسكي عند مدخل الجناح الغربي وصافحه. وكانت الابتسامات أقل من التحية لستارمر ولكن لا يزال هناك مصافحة، ووقف الاثنان أمام الكاميرات.

ومع ذلك، وقف الاثنان بشكل ملحوظ بعيدًا قليلاً. كما اختار ترامب قبضة التحدي، بدلاً من الإبهام الذي استخدمه لتحية ستارمرـ كما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية.

بدا زيلينسكي أيضًا صارمًا، حتى عندما أشار إليه ترامب وبدا أنه ينادي على الصحافة المنتظرة.

وكان ترامب مؤخرًا الرئيس المنتخب ديمقراطيًا زيلينسكي بالديكتاتور - ثم قال أمس إنه لا يتذكر استخدام الكلمة - لذا فلا عجب أن يكون هناك قدر من الجمود. لكن الرجلين يحتاجان إلى بعضهما البعض سياسيًا.

وجلس الرئيسان في وسط المكتب البيضاوي، محاطين بمجموعة من المسؤولين وطواقم التصوير والمراسلين. وقال ترامب إنه سيكون من الرائع إذا تمكن هو وزيلينسكي من وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ثم قال زيلينسكي إنه لا ينبغي أن تكون هناك "تسويات" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في التفاوض على اتفاق سلام.

وأظهر زيلينسكي لترامب صورًا لفظائع الحرب، وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ترامب في صفنا".