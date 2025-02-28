إيلاف من لندن: أعلنت روسيا عن تلقيها موافقة من الولايات المتحدة على سفيرها الجديد ألكسندر دارشيف خلفا للمبعوث السابق أناتولي أنتونوف.

ويأتي تعيين السفير الروسي الجديد، قبيل قمة منتظرة تجمع ترامب وبوتين، حرى الحديث إنها ستعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال ايام.

وكان السفير الروسي الجديد لدى ترامب دارشيف، رئيسًا لقسم أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية. ولم يكن لموسكو سفير في واشنطن منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما ترك

وعلى صلة، قالت موسكو إنها طلبت من واشنطن النظر في استعادة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وروسيا.

اجتماع اسطنبول

وجاء الطلب خلال المناقشات التي استمرت ست ساعات بين كبار الدبلوماسيين في إسطنبول بعد مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين في 12 فبراير/شباط واجتماع رفيع المستوى في المملكة العربية السعودية قبل أربعة أيام.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إنها اقترحت استعادة الروابط الجوية المباشرة مع الولايات المتحدة - وبينما لم تذكر كيف استجاب الجانب الأمريكي، ارتفعت أسهم شركة الطيران الروسية إيروفلوت بنسبة 3.8٪ بعد الأخبار.

وأوقفت العديد من الدول الغربية الروابط الجوية مع روسيا في عام 2022 بسبب العقوبات التي تهدف إلى معاقبتها على الحرب في أوكرانيا، وستكون استعادة الرحلات الجوية من وإلى الولايات المتحدة النتيجة الاقتصادية الأكثر ملموسة حتى الآن من التقارب المتزايد بين الرئيسين بوتن وترامب.

مزعجات سابقة

وقالت وزارة الخارجية الروسية بعد اجتماع إسطنبول إن "الجانبين ناقشا سبل التغلب على العديد من" المزعجات "الموروثة من الإدارة الأميركية السابقة".

وقالت إنه تم الاتفاق على خطوات لضمان التمويل غير المقيد لسفارات كل جانب وتمكين الدبلوماسيين من العمل بشكل طبيعي، بعد سنوات من عمليات الطرد المتبادلة والنزاعات.

وأثارت روسيا أيضًا قضية استعادة ستة ممتلكات سفارية في الولايات المتحدة تمت مصادرتها بين عامي 2016 و2018.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها "تم التأكيد بشكل خاص على الحاجة إلى نتائج عملية تهدف إلى تهيئة الظروف لتحسين العلاقات الثنائية لصالح شعوب بلدينا".

وخلصت الخارجية الروسية إلى القول: "ومن الناحية العملية، طلب من الجانب الأميركي أن يدرس إمكانية استعادة الحركة الجوية المباشرة".