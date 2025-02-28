

إيلاف من القاهرة: وصف الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج في حديثه لـ قناةRT الروسية أن ما أثارته وسائل إعلام إسرائيلية من أن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلاديلفيا هو بمثابة "حديث للاستهلاك الإسرائيلي".

وقال المفكر الاستراتيجي المصري إن الاتفاق بين مصر وإسرائيل بخصوص محور فيلادلفيا هو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام بين البلدين وأن "أي خلل فيما يتعلق بالمحور يعد انتهاكا لاتفاق السلام".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا الواقع على مقربة من حدود غزة مع مصر وهو ما تزامن مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول أن قواته "ستبقى إلى أجل غير مسمى في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان وأن انتشارها هناك مرتبط بالوضع" وأن القوات "ستبقى أيضا في محور فيلادلفيا في المرحلة الحالية".

ما هو محور فيلادلفيا؟

ومحور "فيلادلفيا" و المعروف أيضا باسم محور "صلاح الدين" هو شريط حدودي يمتد بطول 14.5 كيلومترا من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.

ويعدّ محور فيلادلفيا منطقة عازلة بموجب اتفاقية "كامب ديفيد" الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، والذي احتلته إسرائيل في شهر مايو 2024 خلال حربها التي تشنها على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية داخل المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وبحسب اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس والذي بدأ في 19 يناير فإنه بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى في اليوم الـ42 تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها من محور فيلادلفيا وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم الـ50.

بروتوكول فيلادلفيا

وقال اللواء "فرج" إنه في حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق السلام وعملية التواجد الأمني والملاحق المتعلقة بالاتفاقية فإن "بمقدور مصر بدلا من أن تنشر 750 جنديا مصريا على الحدود أن تنشر لواء مدرعا بأكلمه في تلك المنطقة".

وكانت مصر وإسرائيل قد وقعتا بروتوكولا سُمي "بروتوكول فيلادلفيا" يحدد الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

واعتبر الخبير العسكري المصري أن تلك التصريحات الإسرائيلية بمثابة تصريحات "للاستهلاك المحلي الإسرائيلي" ومحاولة لإشغال الداخل الإسرائيلي في ظل أن تلك المنطقة التي يقع عرضها 8 م فقط "ليس لها أي مهمة تكتيكية أو عسكرية".

سيناريو نتساريم

وقال إن إسرائيل تكرر نفس السيناريو في الحديث عن محور فيلادلفيا على غرار ما حدث من قبل في محور نتساريم وأنها كانت "أعلنت مرارا وتكرارا أنها لن تنسحب من محور نتساريم وفي الأخر انسحبت منها" وهو نفس السيناريو الذي تكرره في محور فيلادلفيا.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من محور "نتساريم" الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها بشكل كامل في 9 فبرابر الجاري وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بعد تصريحات عدة من مسؤولين إسرائيليين بأن قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب منه.

