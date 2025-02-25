إيلاف من لندن: تستعد الحكومة البريطانية لإصدار تشريع يمنح الشرطة صلاحيات تفتيش المنازل دون إذن بحقا عن مواد مسروقة يستهدف اللصوص وجرائم الشوارع والسلوك المناهض للمجتمع.

ويقع مشروع قانون الجريمة والشرطة المنتظر في صُلب ما تسميه الحكومة العمالية "مهمة الشوارع الأكثر أماناً" ويريد الوزراء أن يصبح قانوناً بحلول نهاية العام.

وصرحت وزيرة الداخلية إيفات كوبر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن مشروع القانون سيعالج "وباء السرقة في الشوارع"، بما في ذلك ارتفاع حالات سرقة الهواتف والحقائب وسرقة المتاجر، وسيقدم "أوامر احترام" جديدة مع قيود مماثلة لأوامر السلوك المناهض للمجتمع.

ويقول نواب حزب المحافظين إن الخطط "تم نسخها ولصقها من إعلانات الحكومة المحافظة الأخيرة".

ويجمع مشروع القانون، الذي تم الكشف عنه في البرلمان يوم الثلاثاء، العديد من التدابير المنصوص عليها في بيان الانتخابات العامة لحزب العمال. لكنها تأتي وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة لديها المال اللازم لإنجاح خطة الحكومة.

وبموجب مشروع القانون، ستحصل الشرطة على سلطة دخول وتفتيش أي عقار دون أمر قضائي بحثاً عن هاتف محمول مسروق أو أي عناصر أخرى تم تعقبها إلكترونياً، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الدراجات المزودة بعلامة بلوتوث.وتعني هذه السلطة أن ضحايا سرقة الهواتف المحمولة، الذين يتعقبون أجهزتهم أثناء وجودها في أيدي مجرم، يمكنهم الاتصال بالشرطة لاستعادتها بسرعة.

تجنييد آلاف الشرطة

وتقول وزارة الداخلية إن أهداف مشروع القانون ستتحقق من خلال تجنيد 13000 ضابط حي إضافي بحلول عام 2029 - وتعهدت الوزارة بتخصيص 200 مليون جنيه إسترليني خصيصًا لذلك.

وقال مجلس رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) العام الماضي إن القوات واجهت فجوة تمويلية تبلغ 1.3 مليار جنيه إسترليني، ولم يتم تقاسم الأموال المتاحة بالتساوي بين القوات بسبب القواعد القديمة.

ومنذ ذلك الحين، أكدت وزارة الداخلية أنها ستخصص 1.1 مليار جنيه إسترليني إضافية للشرطة حتى أبريل 2026.

لكن لجنة التنسيق الوطنية للشرطة حذرت من أنه إذا كان لها أن تنفذ خطة "الشوارع الأكثر أمانًا"، فستحتاج القوات إلى تسوية للأجور تساعدها على جذب أفضل الضباط المحتملين والاحتفاظ بهم.